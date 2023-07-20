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Состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции

20 июля 2023 20:59
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состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции

21 июля в 16:00 гостем Центра управления регионом (ЦУР) станет начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Павел Жилюнов.

В прямом эфире Павел Александрович расскажет о том, как обстоят дела с киберпреступностью в нашем регионе, на конкретных примерах расскажет о наиболее распространенных схемах мошенничества в сети Интернет и по телефону объяснит, почему методы злоумышленников до сих пор работают, даст совет, как не стать жертвой злоумышленников и уберечь свои сбережения, а главное, что делать, если пришлось столкнуться с мошенниками. А также ответит на все интересующие вопросы жителей области.

Трансляция будет доступна в группах социальной сети «Вконтакте»:

- Самарская область (https://vk.com/samaroblast)

Оставить свой вопрос руководителю областного УРР можно будет в комментариях трансляции.

Теги: В центре внимания

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