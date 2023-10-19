Составлен портрет водителя, зарегистрированного в Самаре

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Сервис городских поездок Drivee составил портрет водителя, зарегистрированного в сервисе в Самаре, проанализировав средний возраст пользователей, популярные имена и предпочтения по маркам и моделям автомобилей.

Наибольшую долю водителей в Самаре, подключенных к сервису, составляют мужчины — 96%, в то время как женщин — всего 4%, это один из наиболее низких показателей в сравнении с данными по всей России. Так, среднее число водителей-мужчин по стране составляет 93%, а женщин — 7%.

Средний возраст пользователей в Самаре — 36 лет. Самыми популярными именами среди водителей мужчин являются Александр, Сергей, Алексей, среди женщин — Елена, Юлия, Анастасия. Наиболее редкими стали пользователи с именами Семен, Владлен, Герман, а также Диана, Злата, Яна. В плане автомобилей большинство водителей в Самаре предпочитают отечественный бренд - LADA Granta. В целом по России наиболее популярной маркой машины стал Hyundai Solaris.