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Соискателей и работодателей региона ждёт ярмарка вакансий

11 апреля 2023 18:31
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Ярмарка вакансий состоится во всех городских округах, а также в муниципальных районах Самарской области.

14-15 апреля в Самарской области пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Основная цель ярмарки трудоустройства – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости.

Сегодня в регионе ведется большая работа по стабилизации ситуации на рынке труда, поддержке занятости, созданию новых рабочих мест, обеспечению кадрами предприятий. Эти вопросы, в том числе, на особом контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ярмарка вакансий также будет способствовать их решению.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций, – отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. – Для участников - это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу внутри своего региона».

Ярмарка вакансий состоится во всех городских округах, а также в муниципальных районах Самарской области: Кинель-Черкасском, Красноярском и Нефтегорском. Площадками проведения станут центры поддержки предпринимательства «Мой Бизнес», дома культуры, центры занятости населения.

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала «Работа России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими представленными на ярмарку предложениями работодателей со всех регионов.

Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.

С полной программой и адресами площадок можно познакомиться по ссылке.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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