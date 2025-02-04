Сохранять беспристрастность, увольняя сотрудников, удается только 30% эйчаров в Самаре

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Только 3 из 10 менеджеров по персоналу относятся к обязанности сообщать сотрудникам об увольнении как к одному из рабочих моментов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из города.

В Самаре лишь 30% эйчаров удается сохранять беспристрастность в ситуациях, когда необходимо уволить сотрудника. 14% испытывают беспокойство, 10% — грусть. По 7% опрошенных охарактеризовали свое состояние в эти минуты как стыд, жалость, неприятные эмоции и чувство ответственности за судьбу покидающего компанию. Каждый двадцатый сопереживает увольняемому. 4% испытывают страх, столько же — чувство вины. Еще 4% обычно увольняют с облегчением, 1 из 100 — с ощущением правоты («Хороших работников не выгоняют!»).



Кадровые беседы с увольняемым эйчары предпочитают тщательно планировать (57% опрошенных): «Собираю документы-основания для увольнения, чтоб апеллировать фактами»; «Готовлю фактуру: результаты работы за определенный период, план встречи с аргументами»; «Рассматриваю несколько вариантов развития событий».



Как менеджеры по персоналу готовятся к разговору об увольнении: 41% составляют план беседы и продумывают диалог, 3 из 10 тщательно формулируют причины расставания, 22% подбирают законные обоснования, 21% просчитывает последствия для компании. 14% эйчаров прежде всего идут к коллегам и непосредственному руководителю увольняемого за отзывами, 11% собирают сведения о промахах в работе. Еще 9% стремятся уменьшить уровень стресса увольняемого (подбирают корректные формулировки, вспоминают о достижениях), 6% стараются помочь с дальнейшим трудоустройством. Еще 6% готовят беседу таким образом, чтобы сохранить лояльность увольняемого компании.



Время проведения: 15 декабря 2024 года — 31 января 2025 года