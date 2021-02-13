Снежный праздник. Центральный старт "Лыжни России" прошел в Химках

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Всероссийская массовая гонка "Лыжня России", которая проходит в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", стартовала в субботу в 72 регионах страны. В этом году центральный старт мероприятия прошел в подмосковных Химках, передает ТАСС.

Почетными гостями церемонии открытия гонки стали министр спорта РФ Олег Матыцин, министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов, олимпийский чемпион Михаил Девятьяров и призер Олимпийских игр Александр Завьялов.

"Уверен, этот день подарит нам много эмоций. От имени Минспорта поздравляю вас, благодарю всех организаторов, которые организовали проведение этого мероприятия в такой непростой период, - сказал Матыцин. - Уверен, все сегодня будут счастливы, эта энергия поможет нам преодолеть все трудности. Успехов и вперед!"

"Московская область соскучилась по большим лыжным стартам, в 2020 году не было снега, зато были большие ограничения из-за коронавируса. В этом году мы ограничили количество участников пятью тысячами человек, хотя обычно на старт выходит 10-15 тысяч", - отметил Терюшков.

Старт гонке дала Ирина Роднина выстрелом из стартового пистолета.

Всего участниками гонки в Химках стали порядка 5 тысяч человек, лыжникам не помешали даже сюрпризы от погоды - ощутимый мороз и снегопад. Чтобы участники не замерзли и смогли подкрепиться после забега, на мероприятии работала полевая кухня.

"Вчера и сегодня ночью выпало такое количество снега, что мы всю ночь готовили трассу, - признался Терюшков. - По ней проходили ратраки, выравнивали, поэтому сейчас трасса в очень хорошем состоянии. Думали, что будет непросто, но в итоге все справились".

Качество трассы отметил после финиша и Матыцин. Министр спорта РФ вышел на лыжню вместе с остальными участниками забега.

"Лыжня великолепная, спасибо организаторам и погоде, такой праздник она подарила москвичам, всем, кто пришел сегодня на "Лыжню России", - сказал Матыцин. - Хочу выразить всем признательность - главам регионов, министрам спорта, организаторам, федерациям лыжного спорта за то, что мы сегодня вместе в это непростое время встали на лыжню, сказали, что мы спортивная семья и нам по плечу любые задачи".

"Это праздник для всех поколений. Видим, что сюда приходят и семьи, и пожилые люди, и наши прославленные олимпийские чемпионы рядом с нами. Это вдохновляет и говорит о том, что жизнь продолжается, впереди победы. Всех поздравляю и желаю здоровья, занимайтесь спортом, ведь, как мы говорим, спорт - это норма жизни", - добавил Матыцин.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС