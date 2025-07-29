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Смотрите фильмы в кинотеатре под открытым небом "Филин" на этой неделе

29 июля 2025 15:27
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28,29.07 - технические дни.

 Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю:

28,29.07 - технические дни.

30.07 (среда):

18.00 - 18.15 «Война и мир» (Документальный, 2023г., 12+)
18.20 - 19.50 На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди (1992г., 16+)
20.00 - 22.35 Гладиатор (2000г., 18+)

31.07 (четверг):

17.30 - 19.10 Синяя птица (1976г., 6+)
19.20 - 21.10 Роман с камнем (1984г., 16+)
21.15 - 22.45 Доспехи Бога (1986г., 18+)

01.08 (пятница):

17.00 - 17.40 Алексей Баталов. Человек без недостатков (16+) из фондов международного кинофестиваля Соль земли
17.45 - 20.00 Движение вверх (2017г., 6+)
20.10 - 23.00 Интерстеллар (2014г., 16+)

02.08 (суббота):

18.00 - 18.25 Десантник Степочкин (2004г., 0+)
18.35 - 20.15 В зоне особого внимания (1977г., 12+)
20.25 - 22.00 За Палыча! (2023г., 12+)

03.08 (воскресенье) Детский день:

16.00 - 17.25 Мультфильмы (1. Дядюшка АУ (1979г., 0+), 2. Котенок по имени ГАВ 1,2 серии (1976-1982гг., 0+), 3. Аленький цветочек (1952г., 0+))
17.30 - 19.00 Кунг - фу Панда (2008г., 0+)
19.10 - 20.35 Старик Хоттабыч (1956г., 0+)
20.40 - 22.35 Принц Персии: пески времени (2010г., 12+)

 

Фото:   Самарская набережная

Теги: Мероприятия Самара

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