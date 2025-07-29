Смотрите фильмы в кинотеатре под открытым небом "Филин" на этой неделе

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Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю:



28,29.07 - технические дни.



30.07 (среда):



18.00 - 18.15 «Война и мир» (Документальный, 2023г., 12+)

18.20 - 19.50 На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди (1992г., 16+)

20.00 - 22.35 Гладиатор (2000г., 18+)



31.07 (четверг):



17.30 - 19.10 Синяя птица (1976г., 6+)

19.20 - 21.10 Роман с камнем (1984г., 16+)

21.15 - 22.45 Доспехи Бога (1986г., 18+)



01.08 (пятница):



17.00 - 17.40 Алексей Баталов. Человек без недостатков (16+) из фондов международного кинофестиваля Соль земли

17.45 - 20.00 Движение вверх (2017г., 6+)

20.10 - 23.00 Интерстеллар (2014г., 16+)



02.08 (суббота):



18.00 - 18.25 Десантник Степочкин (2004г., 0+)

18.35 - 20.15 В зоне особого внимания (1977г., 12+)

20.25 - 22.00 За Палыча! (2023г., 12+)



03.08 (воскресенье) Детский день:



16.00 - 17.25 Мультфильмы (1. Дядюшка АУ (1979г., 0+), 2. Котенок по имени ГАВ 1,2 серии (1976-1982гг., 0+), 3. Аленький цветочек (1952г., 0+))

17.30 - 19.00 Кунг - фу Панда (2008г., 0+)

19.10 - 20.35 Старик Хоттабыч (1956г., 0+)

20.40 - 22.35 Принц Персии: пески времени (2010г., 12+)

Фото: Самарская набережная