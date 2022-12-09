Служить России и помогать людям: губернатор вручил землякам государственные награды

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Губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные, региональные и отраслевые награды жителям Самарской области, которыми гордится самарская земля – военнослужащим и бойцам спецподразделений, врачам, работникам предприятий и организаций – тем, кто своим трудом, доблестью, мужеством создает успешное будущее региона и страны.

«Сегодня здесь собрались люди, чьи выдающиеся заслуги перед государством и обществом отмечены высокими наградами. Всех вас объединяет стремление честно, добросовестно и самоотверженно служить Отечеству, приносить пользу людям. Но не за награды, не в поисках славы и почета вы служите России и приходите на помощь людям, которые в этой помощи нуждаются. Вы делаете это по зову сердца и никак иначе. По зову самарского сердца. Вы не бросаете своих в трудную минуту, повинуясь своему гражданскому и человеческому долгу помогать ближнему», - обратился к землякам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В период пандемии многие медицинские работники проявили личный героизм, помогая заболевшим людям, несмотря на риск для собственного здоровья и жизни. «Мы не забыли, как героически сражались с пандемией коронавирусной инфекции наши врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары, сотрудники скорой помощи. Самоотверженность, высочайший профессионализм наших медработников вызывает чувство восхищения, гордости и благодарности. Их усилия позволили защитить общественное здоровье, избежать падения экономики», - подчеркнул Дмитрий Азаров при вручении орденов Пирогова. Этой награды посмертно были удостоены врач-терапевт Сызранской городской больницы №3 Валентина Борисова и врач Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Владимир Муравей. Награды были переданы их детям.

Валентина Григорьевна Борисова в силу пенсионного возраста имела возможность находиться на самоизоляции, но все же не прекращала прием пациентов. Благодаря ее усилиям были спасены жизни многих пациентов. Ее дочь Елена Ермоленко отметила: «Это заслуженная награда для мамы, она более 40 лет проработала медицинским работником, начинала с медицинской сестры и стала врачом-терапевтом, посвящала всю свою жизнь помощи людям, своим пациентам. Она была очень отзывчивым человеком, мы ей гордимся».

В сегодняшнее время - в условиях проведения специальной военной операции и беспрецедентного санкционного давления на нашу страну - также требуется сплоченность и мобилизация сил. «Нынешнее время рождает новых героев», - обратился губернатор к участникам торжественной церемонии. За образцовое выполнение служебного долга, стойкость и мужество награждена целая группа сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Среди наград бойцов - медаль «За отвагу», медаль Суворова, медаль Жукова, медаль «За отличие в охране общественного порядка», почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям».

«Близкие очень гордятся, дочки рады. Переживают, конечно, но гордятся. Буду и дальше продолжать служить на благо Родины», - отметил один из бойцов.

Вручая бойцам награды, Дмитрий Азаров выразил восхищение их подвигом. «Наш отряд росгвардейцев держал позиции и рубежи, делал это грамотно, профессионально, проявил мужество и отвагу. Как я и говорил, встречая вас на родной земле, награды получит каждый боец. Самарская область вами гордится по праву. Еще раз хочу поблагодарить командиров, которые организовали оборону и ведение боевых действий таким образом, что сохранили личный состав. Спасибо вам огромное», - адресовал слова благодарности военным губернатор.

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям» были награждены наши земляки – добровольцы, которые в этой непростой ситуации протянули руку помощи жителям Донбасса, братского города Снежное. Жители области работали там в составе аварийно-восстановительных бригад, врачами, инженерами, машинистами, водителями, сварщиками, техниками.

«Эта помощь бесценна. Мы в этом небольшом городе привели в порядок 82 крупных объекта. Это и школы, и садики, и дом культуры, и физкультурно-оздоровительный комплекс, и котельные, все, что связано с водоснабжением и водоотведением, жилые дома, дороги. Было очень радостно видеть счастливые лица людей, потому что десятки лет никакого внимания городу, жителям не было. С теплом они передавали слова благодарности всем жителям Самарской области, потому что в той или иной степени помогли все - тысячи тонн гуманитарных грузов отправили, но в первую очередь тем, кто трудился на восстановлении мирной жизни самого города. Благодаря этой работе у жителей Снежного есть ощущение мирной жизни сегодня, несмотря ни на что», - поблагодарил земляков глава региона.

«Люди там особые, героические, в непростых условиях они доказывают свое право жить по законам отцов и дедов, хранить традиции во имя родной земли. Конечно, в тот момент, когда мужчины с оружием в руках защищают свою родину, наша помощь там крайне нужна. И мы ее оказали и будем оказывать впредь. Благодарю всех вас», - добавил Дмитрий Азаров.

Главный врач Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники № 14 Игорь Немченко возглавлял одну из выездных бригад медицинских работников Самарской области в г. Снежное ДНР. По его словам, командировку воспринял как высокое доверие: «Было приятно оказать помощь людям братского Донбасса, видеть их счастливые лица, думать о том, что они не одни, что и наш Самарский регион, и в целом наша огромная страна протянут руку помощи».

Врач-офтальмолог Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского Александр Разумовский дважды выезжал в составе бригады медиков для оказания медицинской помощи гражданскому населению Снежного. «Офтальмологов там не было три года точно. Для меня честь быть там, оказать свою посильную помощь, вдвойне честь быть в этом зале среди своих товарищей, которые так же, как я, оставили там частичку своего сердца, своей души. И мы готовы всегда прийти – лично я точно – на помощь тем людям, которые там живут», - подчеркнул врач.

Поздравляя земляков с заслуженными наградами, глава региона отметил, что их пример может вдохновить многих жителей региона: «Уверен, что вашему примеру последуют многие, будет прирастать и отряд добровольцев, и число защитников Отечества. Конечно, я уверен, многих врачей вдохновят свершения их предшественников. Вместе мы преодолеем все препятствия и победим по всем фронтам, сомнений нет. Выполним волю народа, решения Президента, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. От всей души хочу вам пожелать здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, чтобы такую же уверенность, которая есть в вас, вы передавали окружающим».

Фото: пресс-служба правительства СО