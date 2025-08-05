Скульптурная утка нашлась благодаря полицейским Жигулевска

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В кратчайшие сроки оперативники раскрыли хищение скульптуры - части благоустроенной территории вдоль ручья на Морквашинской улице.

Полковник полиции Олег Абрамов поблагодарил подчиненных за успешное раскрытие кражи металлической скульптуры утки с городского променада «Морквашинский».

Скульптура пользовалась популярностью среди местных жителей. Объект установлен администрацией города как элемент благоустройства общественного пространства.

Совместно с коллегами из Тольятти полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали безработного 30-летнего мужчину. В отношении него по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело.

Начальник отдела высоко оценил работу подчинённых, отметив их профессионализм и преданность делу.

Представитель общественного совета при территориальном органе внутренних дел Надежда Самойлова от лица горожан поблагодарила полицейских за оперативную работу и раскрытие преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО