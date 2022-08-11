Скончался бывший заместитель начальника УВД Самарской области Валентин Макаров 

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10 августа 2022 года на 74-м году жизни скончался пенсионер МВД, бывший заместитель начальника УВД Самарской области – начальник Управления кадров УВД Самарской области полковник милиции в отставке Макаров Валентин Яковлевич.



Служебный путь в органах внутренних дел Валентин Яковлевич начал с 1971 года участковым инспектором милиции. Затем проходил службу на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава.



В 1994 году Валентин Яковлевич назначен на должность заместителя начальника УВД Самарской области - начальника Управления кадров, а на заслуженный отдых ушел в 1996 году, прослужив в органах внутренних дел 27 лет.



Руководство ГУ МВД России по Самарской области, Общественный совет при облглавке, личный состав и ветераны органов внутренних дел выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Валентина Яковлевича.



Прощание с Макаровым Валентином Яковлевичем состоится 12 августа 2022 года с 10-00 до 11-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Борская, д. 108. Похороны состоятся на кладбище «Рубежное», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО