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Школьница из Кинель –Черкасс Юля Гаврилова  прошла в полуфинал отборочного этапа «Детского Евровидения»

22 сентября 2021 17:47
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 В отборочном этапе конкурса  пробовали свои силы тысячи ребят со всей России, но Юля уже не в первый раз добивается успехов своим вокальным талантом.

Сообщением о прохождении в Полуфинал Национального отбора Международного детского «Евровидения» поделилась мама Юли, Наталья.

 В отборочном этапе конкурса  пробовали свои силы тысячи ребят со всей России, но Юля уже не в первый раз добивается успехов своим вокальным талантом, прославляя нашу Самарскую землю.

«Музыка в сердце Юли с самого рождения, это, наверное, связано  с генетикой, которую  она унаследовала от дедушки. Он 40 лет проработал директором ДК  и руководил хором.  Музыкой  Юля начала заниматься с пяти лет. В первый класс пошли сразу в две школы общеобразовательную и музыкальную. За семь лет в копилке  Юли более 500 грамот и дипломов. 27 Гран-При Международного уровня, в том числе, Золотой Голос России в Останкино, участница Битвы талантов на МУЗ ТВ.  Этот год для Юли особенный, она стала Финалисткой «Голос Дети»  и Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица», полуфиналистка «Детской Новой волны». Сегодня мы получили сообщение, что   30 сентября  нас будут  ждать  на очередном отборочном туре. Это очень ответственно, потому что, все чего  достигает Юля, это только благодаря своему таланту.  У нас нет продюсеров, есть только голос и  вера в свои силы»,-  поделилась Наталья. 

В полуфинале Юля споет авторскую песню, пишет pr-pryanik.ru.

 

Фото:    pr-pryanik.ru

 

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