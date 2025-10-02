Школьников Самары обучают финансовой грамотности

176

На занятиях ученикам со 2 по 11 классы на практических примерах рассказывают о правилах безопасного использования банковских карт и о виртуальных платежных системах, знакомят с основами управления личным и семейным бюджетом, денежными валютами, такими финансовыми инструментами, как банковские счета и кредиты, а также с методами защиты от финансового мошенничества.

Отметим, что все образовательные материалы по финансовой грамотности размещены в свободном доступе на портале https://моифинансы.рф.

Также до 8 октября проверить свою финансовую грамотность могут все жители Самары, приняв участие в просветительской онлайн-акции «Финансовый диктант» https://финдиктант.рф/.

Фото горадминистрации