Школьники Самарской области стали победителями Всероссийского Детского Экологического Форума

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В начале октября состоялся очный этап Всероссийского Детского Экологического Форума, в котором приняли участие команды более чем из 50 регионов страны, в том числе школьники Самарской области. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил обращение к участникам мероприятия: «Во многом благодаря таким содержательным проектам, как ваш, ребята начинают заниматься волонтерской работой, добровольчеством, вовлекают в это движение родителей, родственников, друзей, предлагают интересные идеи и инициативы в сфере экологии и успешно воплощают их в жизнь».

Всероссийский Детский Экологический Форум – это площадка, которая дает возможность школьникам обмениваться опытом разработки и реализации экологических проектов, представлять на оценку экспертов свои проекты, а также выстраивать открытый диалог между взрослыми и детьми. Форум способствует высокому уровню развития экологического мировоззрения через творчество и науку, формированию экологического просвещения и повышению экологической безопасности.

В этом году Форум проходил в два этапа. В первом (заочном) этапе приняли участие школьники из всех 89 субъектов Российской Федерации. По завершении работы над экологическими проектами ребята в дистанционном формате представляли их на суд экспертного совета форума. Победители этого этапа продолжили соревнования в очном формате. Команда Самарской области «Экопатриот.63» представила проект «У-дачный воздух: дыши, а не задыхайся!» в номинации «Лучший проект по мониторингу воздуха». Проект посвящен проблеме сжигания дачниками и жителями частного сектора отходов на своих участках. Готовили ребят к состязанию и сопровождали их на конкурс педагоги дополнительного образования Самарского областного детского эколого-биологического центра – Наталья Рогова и Михаил Никоноров.

«Проведена серьезная работа при подготовке к презентации проекта в финале: изучены теоретические аспекты воздействия продуктов горения отходов на состав атмосферного воздуха, проведены консультации с экспертами и эксперименты, разработан эколого-просветительский контент для дачников и жителей сельской местности. Проект команды «Экопатриот.63» был по достоинству оценен экспертами и ребята заняли третье место в номинации. Дебют удался! Полученный на Форуме опыт вдохновит участников, чтобы совершать новые открытия и двигаться вперёд», – рассказала Наталья Рогова.

По итогам состязаний наши ребята заняли призовое 3 место.

Региональную команду представили учащиеся:

- Малышева Вероника из МБОУ Школа №26 г.о Самара;

- Трофимова Милана из ГБОУ СО СОШ «ОЦ» с. Кротовка;

- Баева Софья из МБОУ Школа «Кадет» №95 г.о.Самара;

- Савин Кирилл из ГБОУ СО СОШ «ОЦ» с. Кротовка;

- Васильев Артем из ГБОУ СО СОШ «ОЦ» с. Кротовка;

- Горбань Юлиан из МБОУ Школа «Кадет» №95 г.о. Самара;

- Лукьянов Михаил из МБОУ Школа 127 г.о Самара;

- Мамченко Алина из МБОУ Школа №3, г.о. Самара;

- Пряхина Анастасия из МБОУ Школа №3, г.о. Самара;

- Васильев Матвей из МБОУ Школа №3, г.о. Самара;

- Самоукина Виктория из МБОУ Школа №3, г.о. Самара;

- Гончарова Пелагея из МБОУ Школа № 53 г.о. Самара;

- Сухова Анна из МБОУ Школа №90, г. Самара.

Юные экопатриоты и их наставники уверены в эффективности проекта и необходимости его дальнейшего развития. Привлечение большего числа участников к проекту поможет достичь более значительных результатов и сделать воздух чище и безопаснее.

Фото: Самарский эколого-биологический центр