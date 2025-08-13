«Школа информационной безопасности»: полицейские и общественники региона проводят профилактические беседы с населением

Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте осторожны.
14 августа в губернии сохраняются грозы, в дневные часы ожидаются ливни, возможен град
Диагностика рака и контроль заболеваний. Врач-эндоскопист прошел специальное обучение и оценил возможности нового оборудования..
Пациенты Хворостянской ЦРБ проходят исследования на новом эндоскопическом оборудовании
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Сотрудниками УФСБ СО пресечена деятельность тольяттинца, причастного к изготовлению и сбыту наркотических средств 
Вопросы обеспечения региональной безопасности и взаимодействия с правоохранительными структурами будет курировать заместитель председателя Правительства Никита Зубко.
Максим Ковалев покинул пост вице-губернатора региона
К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет, семьи имеющие детей.
Самарская областная детская библиотека объявила старт областного конкурса творческих работ "Детство без опасности"
Благодаря этому исследователи смогли наблюдать за антилопами с близкого расстояния, не вызывая испуга у диких животных.
В Китае животноподобного робота внедрили в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
До внедрения видеоаналитики данные о количестве и содержимом палет собирались по отчетам сотрудников. Это могло приводить к ошибкам и затрудняло быструю проверку, если возникали сомнения.
Видеоаналитика Билайн Big Data & AI раскрыла «тайну» палет с язычками и круассанами на производстве полуфабрикатов
Он заплатит штрафа в доход государства.
В Красноярском районе экс-глава сельского поселения осужден за воспрепятствование предпринимательству
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.87
0.2
EUR 92.86
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Школа информационной безопасности»: полицейские и общественники региона проводят профилактические беседы с населением

13 августа 2025 15:35
164
Направленные на повышение правовой грамотности населения.

Полицейские и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел Самарской области, в рамках Всероссийской акции «Школа информационной безопасности», проводят профилактические беседы с населением, направленные на повышение правовой грамотности населения.

Так, в Ставропольском и Похвистневском районах, сотрудники полиции и общественники рассказали местным жителям о распространённых мошеннических схемах и о том, как необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Полицейские объяснили гражданам, что ни в коем случае нельзя предоставлять незнакомцам свою личную информацию, подписывать документы, не убедившись в их законности и совершать финансовые операции, не удостоверившись в их безопасности.

В свою очередь, общественники обратились к участникам акции с призывом провести беседы со своими родственниками и знакомыми и передать им полученную информацию, чтобы оградить от возможных преступных посягательств.

В завершение мероприятия гражданам вручили специальные памятки, содержащие информацию о методах, которые используют злоумышленники, и номера телефонов, по которым необходимо обращаться в случае столкновения с противоправными действиями, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
208
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
275
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
230
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
696
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
224
Весь список