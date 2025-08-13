«Школа информационной безопасности»: полицейские и общественники региона проводят профилактические беседы с населением

164

Полицейские и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел Самарской области, в рамках Всероссийской акции «Школа информационной безопасности», проводят профилактические беседы с населением, направленные на повышение правовой грамотности населения.



Так, в Ставропольском и Похвистневском районах, сотрудники полиции и общественники рассказали местным жителям о распространённых мошеннических схемах и о том, как необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой злоумышленников.



Полицейские объяснили гражданам, что ни в коем случае нельзя предоставлять незнакомцам свою личную информацию, подписывать документы, не убедившись в их законности и совершать финансовые операции, не удостоверившись в их безопасности.



В свою очередь, общественники обратились к участникам акции с призывом провести беседы со своими родственниками и знакомыми и передать им полученную информацию, чтобы оградить от возможных преступных посягательств.



В завершение мероприятия гражданам вручили специальные памятки, содержащие информацию о методах, которые используют злоумышленники, и номера телефонов, по которым необходимо обращаться в случае столкновения с противоправными действиями, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО