«Школа героев» в Самаре: ветераны СВО осваивают будущее

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Участники второго потока проекта посетили научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», где познакомились с передовыми технологиями и принципами управления высокотехнологичным предприятием.

Рамиль Ибатуллин, доброволец СВО и участник «Школы героев»: «Это очень серьезный проект. Обучение организовано на высоком уровне, преподаватели – профессионалы. Хочется не только защищать Родину, но и участвовать в ее развитии».

Константин Яшин, гендиректор НПЦ, участник программы «Время героев»: «Для меня важно передать опыт ребятам, которые ищут свое место после СВО. Это шанс усилить наш регион новыми кадрами».

«Школа героев» –региональный проект, запущенный по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы «Время героев». Во втором потоке участвуют 45 человек, еще 45 – в резерве.