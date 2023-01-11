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«Сестра таланта»: в СОУНБ начался прием заявок на участие в Международном конкурсе короткого рассказа

11 января 2023 18:44
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Конкурс проводится для начинающих авторов в возрасте от 12 до 30 лет, пишущих на русском языке и проживающих в любой точке мира.

В Самарской областной универсальной научной библиотеке начался прием заявок на участие в юбилейном, X Международном конкурсе короткого рассказа «Сестра таланта».

Этот литературный конкурс призван открывать молодые таланты. Он проводится для начинающих авторов в возрасте от 12 до 30 лет, пишущих на русском языке и проживающих в любой точке мира. От каждого участника принимается короткий (не более 5000 знаков) и нигде ранее не опубликованный рассказ на свободную тему. Заявки принимаются до 1 марта 2023 года, подробности участия в конкурсе можно посмотреть здесь.

Вот уже 10 лет в Самару на «Сестру таланта» приезжают молодые авторы со всей России, а также из дальнего и ближнего зарубежья. По статистике прошлых лет, в конкурсе традиционно участвует около 1000 начинающих писателей – для них это возможность попробовать свои силы, представить свои произведения профессиональному сообществу.

В жюри конкурса входят такие известные российские писатели, как Дмитрий Емец, Ник Перумов, Максим Замшев, Андрей Геласимов.

За годы своей работы «Сестра таланта» уже дала несколько имен, которые стали известны в России, к примеру, Мария Ким – автор из Тольятти, ее книга «Мой телефон 03» была издана в российском издательстве «Городец». Евгения Шалашова после участия в конкурсе «Сестра таланта» выпустила книгу «Выключить мое видео» в издательстве «АСТ».

В этом году организаторы конкурса по-прежнему ждут новых активных авторов и талантливые произведения.

Церемония награждения победителей конкурса «Сестра таланта» запланирована на 25 марта 2023 года, состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке.

А победители в возрастных группах 18–24 года, 25–30 лет получат право участия во Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко, который пройдет в Самарской области в сентябре 2023 года.

В рамках проведения конкурса «Сестра таланта» пройдут различные мероприятия, которые будут интересны как начинающим авторам, так и тем, кто пока только мечтает, но не решается заниматься литературой. Все желающие смогут присоединиться к «Лаборатории авторов» – посмотреть прямые трансляции во «ВКонтакте» мастер-классов профессиональных писателей Дениса Либстера, Дмитрия Емца, Максима Замшева и других.

Лучшие работы конкурса «Сестра таланта» ежегодно публикуются в одноименном печатном сборнике рассказов. Электронная версия сборника публикуется на сайте Самарской областной универсальной научной библиотеки, печатный сборник также распространяется по всем муниципальным библиотекам Самарского региона, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

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