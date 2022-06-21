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В Самарской области продолжается реализация проекта «Региональный центр «серебряного» добровольчества Самарской области». Участниками проекта стали активисты и лидеры 80 отрядов «серебряных» волонтеров региона.

В рамках реализации проекта в Самарской губернии уже состоялись два подобных Слета в Ставропольском и Безенчукском районе, участниками которых стали более 150 активистов старшего возраста.

На этот раз 23 июня «серебряные» волонтеры из Самары, Кинеля и Кинельского района соберутся в селе Малая Малышевка. Главная цель Слета: популяризация «серебряного» волонтерства среди граждан пожилого возраста в муниципальных образованиях Самарской области.

Организаторы подготовили для участников насыщенную программу: открытие Слета с участием почетных гостей, презентация деятельности Регионального центра «серебряного» волонтерства «Молоды душой» Самарской области, тренинги и творческие мастер – классы. Мастер-классы пройдут в направлениях: «Валяние сувенирных валенок», «Изготовление кукол-оберегов: Кукла-Травница и Кукла-Благополучница», «Пано и игрушки из джутовой веревки» и «Приемы игры на ложках».

Завершится Слет «серебряных» волонтеров Экскурсией к Храму в честь Михаила Архангела в селе Малая Малышевка. В 2020 году на территории Храма «серебряные» волонтеры высадили цветочные клумбы и регулярно занимаются озеленением и благоустройством территории.