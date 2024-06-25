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Семья участников конкурса управленцев «Лидеры России» из Самары вышла в финал проекта «Это у нас семейное»

25 июня 2024 14:43
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В конкурсе участвуют семьи с активной жизненной позицией, участники конкурсов и проектов.

В конкурсе «Это у нас семейное» – самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» участвуют семьи с активной жизненной позицией, участники конкурсов и проектов. В их числе выпускники конкурса управленцев «Лидеры России». 5–8 июля они встретятся с другими семейными командами в Мастерской управления «Сенеж» на финале, чтобы побороться за главные призы народного конкурса – сертификаты на улучшение жилищных условий.

В семейной команде Литвинцевых, Шустовых из Самары мама Дина и папа Михаил – участники конкурса управленцев «Лидеры России» пятого юбилейного сезона, который завершился в феврале 2024 года.
«Знакомство с президентской платформой «Россия – страна возможностей» началось с конкурса «Лидеры России», когда муж отправил заявку на участие еще во втором сезоне. С каждым годом он продвигался все ближе к суперфиналу, в прошлом году решили участвовать вместе, в итоге я финалист, Миша – суперфиналист юбилейного сезона. Два конкурса шли параллельно, так что не успели мы завершить участие в управленческом конкурсе, как началась активная фаза семейного», – поделилась Дина.

Их команда состоит из 6 участников: сам папа – менеджер проектов в нефтяной компании, занимается организацией государственной и экологической экспертизы проектной документации на строительство объектов, мама – советник директора по воспитанию в техническом лицее, организовывает мероприятия, помогает детям писать проекты, а педагогам – налаживать отношения с детьми, их дочки – школьницы Маргарита и Елизавета, бабушка Галина Михайловна и дедушка Владимир Альбертович.

«Лидерский» опыт оказался очень полезным на полуфинале: Дина и Михаил сумели задать командный настрой и объяснить семейной команде про важность тайминга и воли к победе.

«Оказалось, с семьей работать в команде очень здорово. Мы поддерживали друг друга, давали всем возможность проявить себя. Роль капитана на себя взял Миша, он знал, кто в чем силен, и в соответствии с компетенциями распределял задачи. Особенно приятно, что мои родители увидели, как наши дети выполняют задания наравне со взрослыми, нам удалось показать особую атмосферу проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», про которую мы раньше только рассказывали по телефону», – добавила Дина.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет 5-8 июля в Мастерской управления «Сенеж». Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проходит под эгидой Года семьи и при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», ООО «Институт современной психологии и родологии», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».

 

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

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