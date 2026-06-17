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Семинар самарского Росреестра прошел для представителей риэлторского сообщества региона

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Семинар самарского Росреестра прошел для представителей риэлторского сообщества региона

Одной из важных тем семинара самарского Росреестра на площадке поддержки предпринимательства - региональный центр «Мой бизнес» стало применение Единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» (НСПД) - https://nspd.gov.ru.

      Спикер самарского Росреестра – начальник отдела правового обеспечения   Константин Минин рассказал о значении НСПД для территориального развития страны, оказания услуг гражданам в сфере земли и недвижимости, развития градостроительного потенциала и повышения капитализации территорий в России.

«Платформа НСПД позволяет стратегически управлять территорией и дает возможность гражданам и юридическим лицам за считанные минуты найти участок, территорию, оценить возможности её использования, – говорит Константин Минин, - За 5 лет уточнено 16,7 млн. объектов недвижимости, земельных участков и объектов капитального строительства, внесено 461 тыс. административных границ, территориальных зон и т.д. Использование пространственных данных как инструмент капитализации страны - вопрос, который является одной из ключевых тем экономического развития.»

Спикер самарского Росреестра ответил на актуальные вопросы риэлторского сообщества:

какую информацию можно получить, используя НСПД;

отражаются ли в НСПД действующие ограничения на земельный участок;

как быстро в НСПД вносятся данные о недвижимости после постановки на кадастровый учет и регистрации права;

в какой подзоне невозможно зарегистрировать жилое строение.

Константин Минин наглядно продемонстрировал сервисы системы, которыми может воспользоваться любой пользователь.

Президент Поволжской гильдии риэлторов Гузалия Рахматова подчеркнула важность регулярного взаимодействия с Росреестром для решения практических вопросов, укрепления партнерских отношений, обсуждения актуальных вызовов отрасли и поиска путей их решения.  

 

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Самарской области

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