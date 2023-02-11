Семьи тольяттинских огнеборцев ознакомились с историей родного края в городском краеведческом музее

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В Тольятти сотрудники 31 пожарно-спасательного отряда и члены их семей побывали на экскурсии в краеведческом музее.

Тольяттинский краеведческий музей – уникальное место. Экскурсии здесь проводятся на высоком профессиональном уровне с широким использованием современных интерактивных площадок.

Сотрудники музея, блестяще владеющие широчайшими познаниями в области истории города и края, подробно рассказали гостям о жизни древних племён, населявших районы современной Самарской области.

Так, в ходе экскурсии тольяттинские огнеборцы узнали о племенах срубной культуры, заселявших территорию современного Ставропольского района около 3500 лет назад, их жилищах, а также предметах труда и быта древних людей. С большим интересом гости музея слушали рассказ о заселении этих богатых и плодородных земель народами Поволжья, о строительстве города Ставрополя (в н.в. – Тольятти) для крещёных калмыков, о мирном труде, об истории подвигов и преодолений в годы суровых испытаний и войн: Отечественной войны 1812 года, Первой Мировой войны, Революции и Гражданской войны, и, конечно же, Великой Отечественной войны.

В ходе экскурсии сотрудники МЧС России просмотрели исторический фильм-воспоминание ставропольчанина, жившего в городе до его затопления р. Волгой при строительстве Куйбышевской ГЭС (с 1958 года – Волжской ГЭС им. В.И. Ленина, в н.в. – Жигулёвской ГЭС), познакомились с историей ставропольских пожарных, служивших в первой половине 20 века и неоднократно спасавших жителей и имущество этого города.

Также присутствующим была продемонстрирована уникальная экспозиция, посвященная эпохе масштабного строительства перенесённого города Ставрополя, переименованного в 1964 году в город Тольятти, а именно: строительство химических заводов «Синтезкаучук», «КуйбышевАзот», «КуйбышевФосфор», «Тольяттиазот», и, конечно же, знаменитого автогиганта – Волжского автомобильного завода.

На интерактивных площадках посетители смогли сфотографироваться в стиле фотографии 1917-1930-х гг. и поиграть в тематическую историческую видеоигру-стратегию по строительству города.

В завершение мероприятия сотрудники 31 пожарно-спасательного отряда и члены их семей посетили богатый уникальными экспонатами Зал Природы, где по соседству с чучелами различных животных и геологическими и палеонтологическими находками, сделанными в наших краях за последние 100 лет, проживают настоящие совы, которых оберегают и содержат сотрудники музея. В этом зале в то время, когда взрослые слушали интересные рассказы о геологических и палеонтологических экспонатах и эпохе Мезозоя, дети смогли почувствовать себя настоящими палеонтологами на раскопках, обнаруживая при помощи кистей и лопаток в специальном лотке с песком копию скелета древнего существа – Ихтиозавра.

В завершение мероприятия сотрудники 31 отряда поблагодарили работников музея за интересную и познавательную экскурсию, отметив важность изучения истории родного края и сохранения уникальных сведений и экспонатов для будущих поколений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО