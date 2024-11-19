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Семейный квест пройдет в Музее-галерее «Заварка»

19 ноября 2024 09:25
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Семейный квест пройдет в Музее-галерее «Заварка»

23 ноября (суббота) в 11.00 в «Заварке» пройдет семейный квест «Не просто дом» (6+). Его проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова.
Мероприятие приурочено ко Дню матери (отмечается 24 ноября).
В основе квеста лежит история про маленькую девочку Риту, которая много лет назад жила вместе с родителями в Доме Маштакова, где сейчас расположился Музей-галерея «Заварка». Юные участники квеста должны помочь Рите найти потерянные игрушки. Для этого они отправятся в путешествие по воспоминаниям девочки. Исследуя каждый уголок дома, узнавая о жизни его обитателей и раскрывая тайны, дети соберут подсказки, которые постепенно приведут их к спрятанным «сокровищам».
Вход на мероприятие свободный (бесплатно).
Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по телефону: +7(846)202-32-17.

Теги: Мероприятия

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