Я нашел ошибку
Главные новости:
В четверг губернатор Дмитрий Азаров провел рабочий день в Сергиевском районе.
Дмитрий Азаров проинспектировал объекты социальной инфраструктуры Сергиевского района
Это "Халык банк", "Демир банк", "Банк Азии" и банк "Кыргызстан".
Еще четыре киргизских банка приостановили проведение операций с российскими картами "Мир"
Это необходимо для оптимизации структуры федеральных органов и повышения эффективности развития туристской индустрии, говорится в документе.
Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передаются Минэкономразвития
Главное — не оставаться в стороне!
Сегодня вновь от профсоюзов региона доставлена гуманитарная поддержка для мобилизованных земляков
В региональном центре «Мой бизнес» состоялась защита проектов предпринимателей, имеющих статус «социальное предприятие» и претендующих на гранты.
Социальный бизнес губернии получит гранты на развитие своих проектов
В селе Сергиевск до конца года планируют открыть новый корпус центральной районной больницы.
Дмитрий Азаров проверил ход строительства нового корпуса центральной районной больницы в селе Сергиевск
Выплаты при трудоустройстве, служебное жилье и другие меры социальной поддержки помогают привлекать специалистов в Приволжскую больницу.
Приволжскую больницу пополнили шесть участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
И начали изготавливать складные крюки-кошки.
На одном из тольяттинских предприятий решили помочь нашим военным со снаряжением
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.59
-0.11
EUR 60.11
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 19 октября в регионе ожидается усиление ветра.
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сегодня вновь от профсоюзов региона доставлена гуманитарная поддержка для мобилизованных земляков

20 октября 2022 20:41
68
Главное — не оставаться в стороне!

Сегодня в очередной раз от профсоюзов Самарской области доставлена гуманитарная поддержка для мобилизованных земляков!

Созданный специальным решением отраслевых профсоюзов региона в Федерации профсоюзов Самарской области фонд для оказания поддержки мобилизованным с территории Самарской области гражданам служит той основой, на которую можно опираться, закупая необходимое оборудование для наших военных!

Наша цель - это поддержать наших защитников и обеспечить их дополнительными и необходимыми вещами и оборудованием! Поэтому мы присоединяемся к Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ

"Дорогие друзья, огромные слова благодарности вам за эту помощь, за искреннюю поддержку, которую вы нам оказываете. Поверьте, мы её действительно ощущаем здесь практически каждый день!" - отметил депутат Самарской Губернской Думы, заместитель командира батальона по военно-политической работе - Дмитрий Владимирович Холин.

Главное — не оставаться в стороне!

 

Фото:   скриншот видео

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В четверг губернатор Дмитрий Азаров провел рабочий день в Сергиевском районе.
20 октября 2022, 21:17
Дмитрий Азаров проинспектировал объекты социальной инфраструктуры Сергиевского района
В четверг губернатор Дмитрий Азаров провел рабочий день в Сергиевском районе. Политика
120
Владимир Путин отметил многолетний вклад поколений заводчан в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России.
20 октября 2022, 17:43
Президент России Владимир Путин поздравил со 110-летием самарский коллектив ОДК-Кузнецов
Владимир Путин отметил многолетний вклад поколений заводчан в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России. Политика
198
Губернатор совместно с наставляемыми управленцами обсудили планы дальнейшей совместной работы и договорились о программе совместных действий.
19 октября 2022, 20:16
Дмитрий Азаров победителям конкурса управленцев «Лидеры России»: «Президент для всех нас является примером»
Губернатор совместно с наставляемыми управленцами обсудили планы дальнейшей совместной работы и договорились о программе совместных действий. Политика
541
В центре внимания
В четверг губернатор Дмитрий Азаров провел рабочий день в Сергиевском районе.
20 октября 2022  21:17
Дмитрий Азаров проинспектировал объекты социальной инфраструктуры Сергиевского района
128
Владимир Путин отметил многолетний вклад поколений заводчан в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России.
20 октября 2022  17:43
Президент России Владимир Путин поздравил со 110-летием самарский коллектив ОДК-Кузнецов
199
Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб Самарской области в соответствии с Указами Президента
20 октября 2022  11:53
Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб Самарской области в соответствии с Указами Президента
313
Дом Маштакова в Самаре получит новое рождение
20 октября 2022  10:14
Дом Маштакова в Самаре получит новое рождение
449
Губернатор совместно с наставляемыми управленцами обсудили планы дальнейшей совместной работы и договорились о программе совместных действий.
19 октября 2022  20:16
Дмитрий Азаров победителям конкурса управленцев «Лидеры России»: «Президент для всех нас является примером»
541
Весь список