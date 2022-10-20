Сегодня вновь от профсоюзов региона доставлена гуманитарная поддержка для мобилизованных земляков

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Сегодня в очередной раз от профсоюзов Самарской области доставлена гуманитарная поддержка для мобилизованных земляков!



Созданный специальным решением отраслевых профсоюзов региона в Федерации профсоюзов Самарской области фонд для оказания поддержки мобилизованным с территории Самарской области гражданам служит той основой, на которую можно опираться, закупая необходимое оборудование для наших военных!



Наша цель - это поддержать наших защитников и обеспечить их дополнительными и необходимыми вещами и оборудованием! Поэтому мы присоединяемся к Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ



"Дорогие друзья, огромные слова благодарности вам за эту помощь, за искреннюю поддержку, которую вы нам оказываете. Поверьте, мы её действительно ощущаем здесь практически каждый день!" - отметил депутат Самарской Губернской Думы, заместитель командира батальона по военно-политической работе - Дмитрий Владимирович Холин.



Главное — не оставаться в стороне!

Фото: скриншот видео