Сегодня в Самарской области проводится антитеррористическое учение

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21 сентября т.г. оперативным штабом в Самарской области проводится антитеррористическое учение на территории г.о. Самара, Красноярского и Волжского районов, в ходе которого будет отрабатываться тактика действий межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области при проведении мероприятий, направленных на поиск и пресечение деятельности условных членов диверсионно-террористических групп на объекте воздушного транспорта (предполагается проведение учебной контртеррористической операции на территории ПАО «Международный аэропорт «Курумоч»).