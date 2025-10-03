61

Сегодня в Самаре стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». Конкурс проводится в рамках национального проекта «Кадры», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и направлен на популяризацию рабочих профессий.

Спецноминация «Второй старт» предназначена для тех, кто переобучился на рабочую специальность и успешно реализует себя в ней. За первое место и главный приз в 1 млн рублей будут бороться 19 победителей региональных этапов из разных субъектов Российской Федерации, в том числе Республик Саха (Якутия), Татарстан, Дагестан, Карелия, Самарской, Челябинской, Новосибирской, Омской, Калининградской областей и других регионов.

Самому молодому конкурсанту 24 года, а самому опытному – 54. Путь у них был самый разный: от флориста до оператора станков с ЧПУ, из бухгалтера – в маляры. Представитель Самарской области - Алексей Шикида, пожарный – начальник караула пожарно-спасательной части ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ И ЧС».

«История каждого участника номинации «Второй старт» является подтверждением того, что найти любимое дело никогда не поздно. А те, кто пока размышляет о смене специальности, могут воспользоваться преимуществами национального проекта «Кадры», в рамках которого реализуется программа переобучения граждан по 360 наиболее востребованным профессиям. Этот перечень был сформирован на основе прогноза кадровой потребности Минтруда России. В него входят как традиционные рабочие специальности – например, сварщик или механизатор, — так и новые направления, доказавшие свою актуальность, – такие как специалисты по искусственному интеллекту и внедрению нейросетей. Мы видим, что программы очень востребованы: по состоянию на 26 сентября 2025 года было одобрено более 106 тысяч заявок на обучение», – отметил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

Задача участников спецноминации – показать, как они адаптировались в новой профессии. Финалисты покажут свой путь от начинающих специалистов и даже проведут профориентационный урок.

«В шестой раз Самарская область станет площадкой для федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В этом году встречаем участников новой специальной номинации «Второй старт» для тех, кто прошел переобучение по рабочей профессии. Сегодня это как никогда актуально, ведь на предприятиях области нужны новые сотрудники, в первую очередь, рабочих профессий. Опыт конкурсантов, которые уже реализовали себя, сменив профессию, может быть полезен многим жителям области.

Мир не стоит на месте, меняются технологии, потребность в специалистах, поэтому учиться нужно всегда. Мы особое внимание уделяем привлечению кадров на предприятия, и конкурсы профмастерства – это возможность привлечь внимание к той или иной профессии», - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Сегодня состоялась церемония открытия, а также проходят практические и теоретический модули конкурсных мероприятий, деловая программа и пресс-конференция.

Для всех желающих в течение двух дней на площадке Струковского сада проходят бесплатные мастер-классы по рабочим профессиям. Участники могут попробовать себя в роли специалиста по БПЛА и по робототехнике, агронома и токаря, гида-экскурсовода или кинолога. Среди самых активных участников будет разыгран ценный приз – ноутбук.

Всего планируется более 35 мастер-классов по рабочим профессиям. Время проведения - 3 октября с 10.00 до 17.00, 4 октября - с 10.00 до 15.00.

А уже завтра будут объявлены результаты конкурса. Лучшие по итогам федеральных этапов конкурса получат: за первое место – 1 млн рублей, второе место – 500 тыс. рублей и третье – 300 тыс. рублей.

Церемония награждения победителей 2025 года состоится в декабре в Москве.

Фото: Минтруд Самарской области