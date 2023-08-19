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Сегодня в Самаре состоится V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»

19 августа 2023 10:31
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Сегодня в Самаре состоится V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»

19 августа 2023 года в Самаре состоится V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя».

Почетными гостями юбилейного фестиваля «Самарское Знамя» станут болгарский кинорежиссер, сценарист, продюсер Владимир Штерянов, потомки участников исторических событий Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. – праправнук подполковника Русской императорской армии, командира 3-й дружины болгарского ополчения Павла Калитина Дмитрий Логунов и праправнук генерал-майора Русской императорской армии, командира болгарского ополчения Николая Столетова Анатолий Столетов с супругой Зинаидой, руководитель Дома-музея Столетовых Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Харитонов, военно-исторические клубы из разных регионов Российской Федерации!

В 12.00 по традиции фестивальные мероприятия начнутся с торжественного молебна в Иверском женском монастыре (г. Самара, Волжский проспект, д. 1, корпус 1), где 146 лет назад монахини вышили легендарное Самарское знамя. Молебен проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. После молебна состоится церемония возложения цветов к могиле Самарского городского главы, инициатора создания Самарского знамени П.В. Алабина и крестный ход с копией знамени до территории Струковского сада (г.Самара, ул.Красноармейская, д.2а).

В 13.00 в Струковском саду состоится торжественное открытие фестиваля. В ходе церемонии открытия будут награждены победители творческих и патриотических конкурсов в рамках проекта, которые проходили на территории Самарской области в течение года.

С 13.30 на территории Струковского сада начнут работать 40 интерактивных площадок, воссоздающих быт, культуру и военные традиции конца XIX века, а также содержащих сегодняшнюю повестку, направленную на поддержку и прославление современных героев и побед России. 40 площадок - это рекордное количество для Струковского сада.
Программа составлена таким образом, чтобы каждый гость фестиваля смог найти для себя интересный формат изучения истории и погружения в эпоху.

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