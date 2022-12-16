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Сегодня в Клиниках Самарского государственного медицинского университета прошел День донора, организованный студентами-волонтерами СамГМУ совместно со Службой крови Самарской области.

С самого утра, засучив рукава своих белых халатов, будущие медики с энтузиазмом присоединялись к донорскому движению. В акции участвовали студенты разных курсов и факультетов, среди которых были как первичные доноры, так и те, для кого процедура сдачи крови уже стала традиционной.

Организатор Дня Донора в СамГМУ и региональный координатор направления популяризации донорства ВОД «Волонтеры-медики» Кристина Пошва сдала кровь и ее компоненты уже 15 раз:

«Для нас День Донора – это традиция, которую чтут и ждут студенты СамГМУ. А те, кто по какой-то причине не может быть донором, помогают в организации и становятся нашими волонтерами на донорских мероприятиях. Несмотря на предновогодние хлопоты и надвигающуюся сессию, студенты-медики показывают, что врач - это не столько профессия, сколько призвание для людей с большим добрым сердцем».



По итогу донорской акции 47 студентов пожертвовали свою кровь нуждающимся в ней пациентам Самарских больниц.





Фото: минздрав СО