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Сегодня отмечает 100 - летний юбилей Дом офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова 

30 апреля 2025 20:32
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И сегодня Дом офицеров Самарского гарнизона продолжает вести военно-патриотическую и культурно-досуговую работу среди военнослужащих округа.

В предвоенные годы Куйбышевский ДКА имени К.Е. Ворошилова проводил большую культурно-художественную работу, являясь крупнейшим очагом культуры в городе. Именно здесь впервые в Куйбышеве был создан симфонический оркестр, детский Театр кукол, красноармейский джаз-оркестр и народный драматический Театр.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Куйбышевский ДКА помогал командованию округа решать важные военно-пропагандистские задачи, сражался с врагом песней, плакатом, боевым словом и другими формами клубной работы. Все годы войны агитбригады Куйбышевского ДКА постоянно выступали на фронте и в госпиталях для бойцов Красной Армии.

И сегодня Дом офицеров Самарского гарнизона продолжает вести военно-патриотическую и культурно-досуговую работу среди военнослужащих округа. Он стал площадкой для реализации творческих задумок, организации концертов, выставок и других мероприятий, привлекающих внимание широкой публики.

Сформировано большое количество коллективов и агитбригад - артисты и творческие коллективы, выезжающие на передовые позиции, не только поднимают настроение солдатам, но и служат символом единства и патриотизма.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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