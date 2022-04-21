«Сдай макулатуру – спаси дерево!»: Самарская область присоединяется к Эко-марафону «Переработка»

155

Самарская область присоединяется к Всероссийскому Эко-марафону «ПЕРЕРАБОТКА», который дважды в год проходит под девизом «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Период проведения весенней акции в регионе – с 19 апреля 2022 года по 17 мая 2022 года. Планируется, что в Самаре акция будет организована 17 мая 2022 года.

Марафон проводится при поддержке профильного регионального министерства и краудфандинг-проекта «Подари Дерево»: www.подари-дерево.рф.

Основные цели и задачи: экологическое просвещение населения; воспитание ответственного потребления; формирование активной гражданской позиции и стремления сохранить окружающую среду для поколений; привлечение внимания людей к ресурсосбережению; внесение вклада в развитие вторичной переработки отходов, а именно возрождение традиционного сбора макулатуры у населения, что дает возможность производителям бумаги экономить древесное сырье, а также уменьшает количество мусора на полигонах.

Эко-марафон проводится в 45 регионах страны. Так, в 2021 году по итогам осенней акции в муниципалитетах нашего региона было собрано 30 591 кг макулатуры. В качестве поощрения денежные премии и призы были вручены самым активным участникам, и Самара в их числе.

К участию в экологической акции приглашаются жители, все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения Самары и всех населенных пунктов Самарской области.

Для этого нужно предварительно оставить заявку на официальном сайте акции: сдай-бумагу.рф или sdai-bumagu.com и собрать в одном месте более 300 кг ненужной макулатуры (это, например, около 850 книг, не имеющих литературной ценности).

Отдельные граждане, не имеющие возможности собрать более 300 кг макулатуры, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

В регионе акция проходит в виде соревнований между районами и городами. Все участники будут награждены благодарственными письмами, а самые результативные – победители – денежными премиями и призами.

Денежные премии в размере от 1 рубля за 1 кг выплачиваются, если одна или несколько организаций соберут в одной точке сбора макулатуру весом более 1 000 кг. Если общий результат региона будет более 100 тонн (что, по мнению организаторов, вполне достижимо), финалисты получат ценные призы (на выбор):

- 1 место - аллея из хвойных пород деревьев или телескоп для знакомства со звездным небом;

- 2 место - аллея из лиственных пород деревьев или уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница);

- 3 место - аллея из плодовых деревьев или цифровой микроскоп для изучения окружающего мира.

Организаторы акции разъясняют, что к сдаче макулатуры нужно подготовиться. Так, вторичной переработке подлежат глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие литературной ценности и т.п. Гофрокартон в связи с его малой удельной плотностью принимается хорошо развернутый и компактно свернутый либо спрессованный в объеме не более 1 м3 (если не соблюсти эти требования, то переработка гофрокартона не экологична, т. к. малый вес при большом объеме в процессе транспортировки не перекрывает вреда от выхлопов автомобиля). Также можно сдавать административные архивы, архивы организаций – организаторы мероприятий акции гарантируют конфиденциальную утилизацию. Макулатуру следует хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Перед этим надо удалить пластиковые элементы, извлечь бумагу из файлов, металлические пружины отделить от старых календарей, тетрадей.

Отмечается, что взвешивание машины на выгрузке осуществляется на автомобильных весах, которые проходят проверку Ростехнадзором. При желании учреждения могут самостоятельно выполнить предварительное взвешивание макулатуры и уведомить об этом организаторов.

Обращаем также внимание на то, что заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заранее на официальном сайте акции:сдай-бумагу.рф. Вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании-переработчика согласно расписанию акции.

По результатам акции будет составлен так называемый Зеленый рейтинг муниципалитетов.

Со справочными материалами о бумаге, макулатуре, памятках по ее сбору, а также с афишей-постером акции можно ознакомиться в приложениях.