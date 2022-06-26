Счетная палата: в Самарской области, помимо Самары, детсадов хватает

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Счетная палата Самарской области опубликовала итоги проведенного «Анализа обеспеченности детей дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования». Другими словами, об обеспеченности детей местами в детских садах. Исследовался период с 2019 по 2021 годы.

В целом на территории Самарской области проблема обеспеченности детей дошкольного возраста местами решена, за исключением Самары, пишет ПроГородСамара.

Об этом говорится в документе СП. Так очередность на дошкольные места в губернии сократилась на 5177 человек и по состоянию на 1 января 2022 составила 2139. Дефицит полностью сформировала Самара, отмечает Счетная палата.

Отмечается, что сокращение очереди в целом по губернии было достигнуто за счет создания дополнительных дошкольных мест. 5019 мест было создано путем строительства новых детсадов, ещё 804 – за счет предоставления субсидии на создание допмест частным детсадам.

Самара - единственный город в Самарской области с такой проблемой. Детсады в городе строятся, но мест в них по-прежнему не хватает.

По данным департамента образования, всего в детских садах Самары открыто примерно 12,4 тысяч мест. Тогда как в очереди детей примерно 14,5 тыс.

Счетная палата обнаружила и ряд существенных недостатков:

- чиновники не оперировали данными статистики; так определение потребности в новых дошкольных местах (ДМ) осуществлялось региональным Минобрнауки на основе постоянно изменяющейся информации об очередности в детские сады, при этом, возможно, не учитывались изменения очередности за предыдущий период, нагрузка на детсады, демографическая ситуация в том или ином муниципалитете, прогнозные расчеты демографов, фактическое количество имеющихся ДМ и высвободившихся после выпуска воспитанников;

- были допущены ошибки при выборе места для строительства новых детских садов, в некоторых случаях их строили в муниципальных образованиях, где актуальный спрос отсутствовал вовсе или был незначителен;

- неправильным образом потратили деньги на детские игрушки; в частности, установлены многочисленные факты оснащения учреждений игрушками с возрастными маркировками, запрещающей их использование детям от 0 до 3 лет. Учитывая тот факт, что субсидия предоставлялась для создания дополнительных ДМ для детей от 1,5 до 3 лет, оснащение садиков запрещенными к использованию игрушками несет угрозу жизни и безопасности воспитанников; это свидетельствует, в первую очередь, о неэффективном использовании средств облбюджета, кроме того, приобретенные игрушки не соответствуют критериям, установленным приказом Минпросвещения РФ: средства обучения и воспитания… должны соответствовать росту и возрасту детей;

- в ряде детсадов СО существует проблема переукомплектованности групп; так, в некоторых городских округах в среднем на 100 мест приходится от 111 до 185 воспитанников.