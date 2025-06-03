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Сборная команда региона выиграла 10 медалей финала Чемпионата «Профессионалы»

3 июня 2025 14:59
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За награды боролись 195 участников из 46 регионов России и 6 дружественных стран.

В Нижнем Новгороде прошел финал чемпионата «Профессионалы» – масштабного события для молодых специалистов в сфере креативных индустрий и IT. За награды боролись 195 участников из 46 регионов России и 6 дружественных стран.

Три дня участники соревновались индивидуально, а в заключительный день – впервые в командном формате. Соревнования проходили по 15 компетенциям, 10 из которых были представлены в финале впервые.

Сборная Самарской области достойно выступила: в личном зачёте – 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы, в командных состязаниях – 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Кроме того, золотая медаль завоёвана в международном зачёте.

В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов. Они также осмотрели площадки чемпионата на базе Федерального технопарка профобразования, созданного в рамках проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», и побеседовали с участниками. Ребята, среди которых был и наш конкурсант Данила Беляков, поделились впечатлениями об участии в соревнованиях, рассказали о своих компетенциях и подготовке к финалу.

«Мобильная разработка – одно из самых востребованных и перспективных направлений. Мне нравится создавать приложения, которые могут быть полезны людям. А участие в чемпионате помогает развить не только профессиональные, но и личностные качества: ответственность, стрессоустойчивость, умение быстро принимать решения. Всё это очень пригодится в реальной работе», – уверен Данила Беляков. Он уже прошёл первое собеседование на позицию разработчика в «Яндексе» – впереди новые горизонты.
В 2025 году финал чемпионата проводится в трёх городах. На очереди Калуга и Санкт-Петербург – с новыми компетенциями и новыми победами.

Победители и призёры первого финала 2025 года:

Данила Беляков (Поволжский государственный колледж), компетенция «Разработка мобильных приложений». 1 место в международном и личном зачётах, 2 место в номинации «Эффективная команда». Наставник: Хожиакбар Матьякубов.
Арина Кондракова (Самарский государственный колледж), компетенция «Графический дизайн». 2 место в личном и командном зачётах. Наставник: Нина Писарева.

Дмитрий Иваськевич (Самарский государственный колледж), компетенция «Разработка виртуальной и дополненной реальности». 3 место в личном зачёте, 2 место в номинации «Эффективная команда». Наставник: Алексей Кулагин.

Виктория Пономарёва (Самарский государственный колледж), компетенция «Дизайн интерьера». 3 место в личном и командном зачётах. Наставник: Наталья Кондрашова.

Есения Галкина (ЧОУ СОШ «Лада» / Институт НАПРАВО.РУ), компетенция «Разработка виртуальной и дополненной реальности». 3 место в номинации «Эффективная команда». Наставник: Юрий Щура.

«Молодые профессионалы своими высокими результатами доказывают, что колледжи и техникумы Самарской области готовят компетентные кадры, чей труд будет способствовать развитию нашей страны и региона. Мы продолжим делать все для того, чтобы система среднего профессионального образования модернизировалась, отвечала современным вызовам экономики и позволяла образовательным учреждениям готовить настоящих профессионалов», – сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Развитию среднего профессионального образования в Самарской области уделяется большое внимание. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что тесное взаимодействие между предприятиями, организациями, колледжами и техникумами – это действенный инструмент формирования кадрового потенциала для всех секторов экономики региона. Современные задачи по созданию необходимых стране и региону кадров во многом помогает решать федеральный проект «Профессионалитет», с этого года вошедший в национальный проект «Молодежь и дети». 

В рамках проекта в регионе уже созданы пять кластеров, созданных в рамках Федерального проекта «Профессионалитет»:

1. Машиностроительный (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Поволжский государственный колледж»);
2. Строительная отрасль (государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева»);
3. Железнодорожный транспорт (Самарский колледж железнодорожного транспорта им. А. А. Буянова);
4. Педагогика (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж»);
5. Правоохранительная сфера и управление (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский торгово-экономический колледж»).

Также в регионе будет создан образовательно-производственный центр (кластер) для машиностроительной отрасли Самарской области на базе Тольяттинского машиностроительного колледжа и кластер по отрасли «Педагогика» на базе Тольяттинского социально-педагогического колледжа.

А с 2026 года в рамках подписанных соглашений появится еще 3 новых кластера:

1. Химическая отрасль (Тольяттинский химико-технологический колледж);
2. Клиническая и профилактическая медицина (Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной);
3. Туризм и сфера услуг (Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна).

«Для нас очень важно привлекать молодежь. При поддержке правительства региона и федеральных органов власти мы будем еще более тесно работать с колледжами Самарской области. Создаваемый образовательно-производственный центр будет способствовать дальнейшему улучшению нашей работы, разработке и реализации новых программ подготовки специалистов, готовых к работе в новых условиях», - сказал вице-президент по персоналу и социальной политике АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко.
 

«В проекте «Профессионалитет», учитывая те ресурсы, которые предоставляют и государство, и работодатели, кратно увеличилось наше участие в учебном процессе. Это видно как по среднему баллу тех ребят, которые стали к нам поступать, так и по количеству кандидатов на одно место целевого приёма.  Профессионалитет - это верный шаг. Я уверен, что если все работодатели сделают шаг навстречу этому проекту, то никто об этом не пожалеет», - отметил заместитель начальника службы управления персоналом Куйбышевской железной дороги Дмитрий Данилин.

 

Фото: ЦПО Самарской области

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