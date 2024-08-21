 Самый длинный флаг России  растянут 22 августа в Отрадном

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Мероприятие организуют в День государственного флага в рамках акции "Zа Россию" (6+). Государственный символ развернут вдоль улицы Первомайской.

- Стать участником яркого события этого лета и повторить рекорд может каждый желающий. Впервые километровый символ развернули в Самаре в 2019 году. Затем он хранился в музее Алабина, - уточнили местные власти.

К акции планирует присоединиться жительница Отрадного Лариса Мамина:

- Очень хочется стать участником такого яркого события. Уверена, процесс объединит людей. Подобные мероприятия очень заряжают правильной энергией, которой хочется делиться с земляками, патриотами-единомышленниками! Постараюсь оказаться в числе тех, кто будет в эпицентре.

Акция "Zа Россию" пройдет в том числе благодаря нацпроекту "Образование". Его реализуют по решению главы государства.

Источник: СОВА

Фото: freepik.com