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Самые дотошные соискатели в Самаре — аналитики, снабженцы и юристы

18 апреля 2024 14:05
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Самые дотошные соискатели в Самаре — аналитики, снабженцы и юристы

Чаще всего работодателей перед собеседованием проверяют аналитики, менеджеры по закупкам и юристы, реже всего — медицинские сестры, учителя и продавцы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

В Самаре наиболее скрупулезно к выбору места работы подходят аналитики: 9 из 10 проверяют работодателя, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование. Практически столь же внимательны и менеджеры по закупкам: 89% опрошенных изучают информацию о потенциальном работодателе. Юристы на третьем месте (84%). «Не за чем тратить впустую время на собеседование, если компания плохо характеризуется: задержки в зарплате, напряженная обстановка в коллективе», — комментируют опрошенные.

Среди представителей профессий, чья бдительность ниже средней по рынку, — медицинские сестры (60%), учителя (62%) и продавцы (66%).

Время проведения: 1—16 апреля 2024 года

Теги: Опрос

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