Самарцы стали чаще покупать багеты

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Купер проанализировал спрос на различные виды этого изделия в Самаре и посчитал стоимость его приготовления дома. Классический пшеничный хлеб популярен у самарцев — его заказали в 3,4 раза больше, чем ржаной.

Хлеб используют для перекусов, как дополнение к блюду, из него делают сухари для супов и салатов. Осенью этого года самарцы выбирали багет в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Также вырос спрос на чиабатту (в 1,6 раза), кукурузный хлеб (в 1,5 раза) и батоны (в 1,4 раза) в сравнении с 2023 годом. Пятерку лидеров замыкает пшеничный хлеб (в 1,2 раза). Кстати, его в Самаре покупают в 3,4 раза чаще, чем ржаной и в 13 раз больше, чем «Бородинский».

Также местные жители стали чаще покупать питы и лепешки. Осенью спрос на них вырос в 1,9 раза и в 1,4 раза соответственно относительно прошлого года. На третьем месте — лаваш. Его выбирают в 1,2 раза чаще, чем годом ранее.

По данным Купера, если приготовить хлеб дома, стоимость его составит в среднем 74 рубля. Батон* (400 г) обойдется самарцам в 61 рубль, а чиабатта** (250 г) — в 86 рублей.