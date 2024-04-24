Самарцы с приходом весны начали активно покупать семена

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Каждую весну многие российские дачники начинают активно готовиться к сезону посадок. Аналитики СДЭК и ВсеИнструменты.ру проанализировали спрос на семена, грунт и саженцы в России.

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру и международный оператор экспресс-доставки СДЭК проанализировали спрос на грунт, семена и саженцы в марте 2024 года и сравнил эти данные с аналогичным периодом прошлого года.

Спрос на товары категории “Семена” вырос по России на 109% по сравнению с мартом 2023 года, средний чек составил 232 рубля. Значительный рост интереса к категории отмечен в Санкт-Петербурге (+171%), Самаре (+147%), Воронеже (+146%), Перми (+123%) и Москве (+112%). Чаще всего в этих регионах покупали семена овощей, зелени и цветов.

Спрос на грунт в марте 2024 года в России вырос на 107%. Средний чек составил 541 рубль. Активнее всего грунт для посадок покупали в Самаре (+200%), Санкт-Петербурге (+124%), Перми (+109%), Москве (+85%) и Ростове-на-Дону (+78%).

По данным СДЭК, сильнее всего выросло количество отправок с наименованием "Саженцы": на 85% по сравнению с мартом 2023 года. Также значительный рост наблюдается в категории "Грунт" (65%). "Семена" выросли менее чем на 5%. В компании СДЭК отметили, что готовить саженцы к перевозке необходимо только в заводской упаковке с сертификатом соответствия и фитосанитарным сертификатом.