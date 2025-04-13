Самарцы рассказали, в каком возрасте, по их мнению, лучше всего рожать первенца

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SuperJob вот уже 25 лет в рекрутинге и 20 лет — в сфере исследований общественного мнения. Сегодня наш материал об оптимальном возрасте для появления первого ребенка. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.



34% самарцев считают, что женщине лучше всего рожать первенца в возрасте от 19 до 24 лет. 44% респондентов полагает, что для мужчины оптимальным возрастом для появления первого ребенка является период с 25 до 29 лет. В среднем участники опроса считают, что лучший возраст для рождения первенца составляет 26 лет для женщины и 28 лет для мужчины.



Интересно, что мужчины чаще называли более ранний возраст появления первого ребенка как для женщин, так и для мужчин — 25 и 27 лет соответственно. Горожанки же считают, что рожать первого ребенка женщине лучше в 26 лет, а мужчине становиться отцом — в 29 лет.



Опросы руководителей позволили выявить интересные закономерности. Мужчины-директора считают, что женщине лучше родить первого ребенка в 24 года, мужчине стать отцом — в 27 лет. А женщины-руководители, напротив, — за более поздний возраст как материнства (27 лет), так и отцовства (29 лет).



Время проведения: 21 марта — 9 апреля 2025 года