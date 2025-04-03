Самарцы рассказали, кого считают идеальным руководителем

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Работники до 45 лет считают идеальными руководителей старше себя по возрасту, а более взрослые сотрудники — начальников-ровесников.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, имеющие опыт работы в качестве подчиненного.

На вопрос о гендерной принадлежности лучшего начальника в их жизни, 63% самарцев назвали таковым мужчину. Для 19% идеальным руководителем была женщина. Примечательно, что горожанки чаще восхищаются начальницами-женщинами, чем мужчины. У каждого пятого нет четкого мнения по данному вопросу: «Там, где ценится внимательность к деталям, хороша женщина-руководитель, а мужчины сильны в оперативных решениях»; «Пол не имеет значения — главное, профессионализм»; «Ключевое слово — адекватность».



Идеальный руководитель для молодых специалистов до 24 лет — едва разменявший 40 лет профессионал. У подчиненных 25—35 лет лучше всего складываются рабочие отношения с 43-летними управленцами. В 35—45 лет лучше контакт с руководителями в возрасте 45—46 лет. В 45—50 лет — эффективнее работается с управленцами-ровесниками. После 50 лет — с руководителями чуть младше по возрасту.

Время проведения: 1—31 марта 2025 года