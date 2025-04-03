Самарцы рассказали, кого считают идеальным руководителем

Я нашел ошибку
Главные новости:
Космический полумарафон пройдет в Самаре
Космический полумарафон пройдет в Самаре
4 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
4 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
Пока аномально жаркое лето в Самарской области не ожидается
Пока аномально жаркое лето в Самарской области не ожидается
Тольяттинка силой пыталась отправить мужа, с которым разводилась, в реабилитационный центр
Тольяттинка силой пыталась отправить мужа, с которым разводилась, в реабилитационный центр
В метро Самары приступили к генеральной уборке подвижного состава
В метро Самары приступили к генеральной уборке подвижного состава
Устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Тольятти
Устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Тольятти
Госуслуги ограничат доступ к финансовой информации при подозрении на действия мошенников
Госуслуги ограничат доступ к финансовой информации при подозрении на действия мошенников
3 апреля утром в Кинельском районе в движении загорелся КАМАЗ
3 апреля утром в Кинельском районе в движении загорелся КАМАЗ
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.55
-0.32
EUR 91.2
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет открытие фотовыставки «В чьих глаза красота?»
День беременных в Самаре: лекции, музыка, мастер-классы и вдохновение для будущих мам
Самарская кирха приглашает 13 апреля на концерт «Музыкальное приношение Баху»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы рассказали, кого считают идеальным руководителем

3 апреля 2025 09:48
164
Самарцы рассказали, кого считают идеальным руководителем

Работники до 45 лет считают идеальными руководителей старше себя по возрасту, а более взрослые сотрудники — начальников-ровесников.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, имеющие опыт работы в качестве подчиненного.

На вопрос о гендерной принадлежности лучшего начальника в их жизни, 63% самарцев назвали таковым мужчину. Для 19% идеальным руководителем была женщина. Примечательно, что горожанки чаще восхищаются начальницами-женщинами, чем мужчины. У каждого пятого нет четкого мнения по данному вопросу: «Там, где ценится внимательность к деталям, хороша женщина-руководитель, а мужчины сильны в оперативных решениях»; «Пол не имеет значения — главное, профессионализм»; «Ключевое слово — адекватность».

Идеальный руководитель для молодых специалистов до 24 лет — едва разменявший 40 лет профессионал. У подчиненных 25—35 лет лучше всего складываются рабочие отношения с 43-летними управленцами. В 35—45 лет лучше контакт с руководителями в возрасте 45—46 лет. В 45—50 лет — эффективнее работается с управленцами-ровесниками. После 50 лет — с руководителями чуть младше по возрасту.

Время проведения: 1—31 марта 2025 года

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В метро Самары приступили к генеральной уборке подвижного состава
3 апреля 2025  13:44
В метро Самары приступили к генеральной уборке подвижного состава
76
Жители Самары могут принять участие в акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
2 апреля 2025  12:08
Жители Самары могут принять участие в акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
405
В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки в городе
2 апреля 2025  10:28
В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки в городе
357
Сегодня глава Кировского внутригородского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями 
2 апреля 2025  10:06
Сегодня глава Кировского внутригородского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями 
367
С 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Самарской области перечислит пенсии в проиндексированном размере более 63 тысячам жителей региона
1 апреля 2025  10:41
С 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Самарской области перечислит пенсии в проиндексированном размере более 63 тысячам жителей региона
1468
Весь список