Рекорд был установлен в 1504-м матче Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин - первый игрок, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ
Участники дискуссии сосредоточились на формировании стратегии развития адаптивного спорта до 2030 года.
Состоялась сессия «Адаптивный спорт в эпоху перемен: отвечаем на вызовы времени»
Также в рамках полумарафона состоится осенний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне».
В Самаре пройдет легкоатлетический забег «В беге мы едины»
Весь посадочный материал приспособлен к климатическим условиям.
В Самаре завершается сезон озеленения улиц и общественных пространств
В планах разработчиков – расширить функционал и создать мобильные версии программных комплексов.
Самарский политех запатентовал три программных продукта для автоматизации рутинных задач
В экспозиции представлены многочисленные исследования, посвящённые действующей Конституции России.
В СОУНБ открылась книжная выставка, посвящённая конституции России
Проект партии «Единая Россия» «Выбор сильных» объединяет борцов, дзюдоистов и самбистов для популяризации этих дисциплин, отметил трех кратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин – председатель общественного совета партпроекта.
Сила духа и «братство поломанных ушей»: на форуме «Россия – спортивная держава» обсудили будущее единоборств
Основные ценности фестиваля «Мы талантливы!» – это создание условий для творческой самореализации молодежи на принципах инклюзии, формирование устойчивого сообщества участников инклюзивных практик.
Фестиваль инклюзивного творчества «Мы талантливы!» Самарской областной библиотеки для молодежи - победитель Всероссийского конкурса среди библиотек
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Самарцы рассказали, что их вдохновляет в работе

6 ноября 2025 09:59
133
Главным источником вдохновения в работе для самарцев ожидаемо является зарплата (27% опрошенных).

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob отмечает 25-летний юбилей. Четверть века компания развивает онлайн-рекрутинг и два десятилетия проводит исследования общественного мнения, изучая актуальные для экономически активных граждан темы. В открытом опросе приняли участие представители экономически активного населения.

Главным источником вдохновения в работе для самарцев ожидаемо является зарплата (27% опрошенных). На втором месте — достижение целей и результатов (11%), а на третьем — коллеги и атмосфера в коллективе (7%). Рабочий процесс и общение с людьми вдохновляют по 4% горожан. Возможность приносить пользу, условия для развития или нестандартные задачи нравятся 3%. Еще 2% рассказали, что занимаются любимым делом. 1% благодарны своему работодателю за возможность реализовать себя. Только 9% респондентов заявили, что их ничто не вдохновляет в работе.

Хотя для представителей обоих полов деньги являются главным мотиватором, мужчины упоминали их чаще женщин (33% против 21% соответственно). Горожанки же чаще мужчин черпают вдохновение в общении с людьми (6% и 2% соответственно).

