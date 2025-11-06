Самарцы рассказали, что их вдохновляет в работе

133

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob отмечает 25-летний юбилей. Четверть века компания развивает онлайн-рекрутинг и два десятилетия проводит исследования общественного мнения, изучая актуальные для экономически активных граждан темы. В открытом опросе приняли участие представители экономически активного населения.

Главным источником вдохновения в работе для самарцев ожидаемо является зарплата (27% опрошенных). На втором месте — достижение целей и результатов (11%), а на третьем — коллеги и атмосфера в коллективе (7%). Рабочий процесс и общение с людьми вдохновляют по 4% горожан. Возможность приносить пользу, условия для развития или нестандартные задачи нравятся 3%. Еще 2% рассказали, что занимаются любимым делом. 1% благодарны своему работодателю за возможность реализовать себя. Только 9% респондентов заявили, что их ничто не вдохновляет в работе.

Хотя для представителей обоих полов деньги являются главным мотиватором, мужчины упоминали их чаще женщин (33% против 21% соответственно). Горожанки же чаще мужчин черпают вдохновение в общении с людьми (6% и 2% соответственно).