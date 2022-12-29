самарцы планируют новогодние поездки за 54 дня

Приближаются новогодние каникулы, которые жители России традиционно используют, как долгожданный отпуск. Аналитики Яндекс Путешествий выяснили, что жители Самары в этом году начали готовиться к новогодним поездкам за 54 дня до праздника, что на 16 дней раньше, чем в прошлом году.
По данным за 2022 год, самыми предусмотрительными стали пользователи из Охи (о. Сахалин), Новокузнецка (Кемеровская обл.), Братска (Иркутская обл.), Кемерово (Кемеровская обл.) и Калуги (Калужская обл.). Беспечнее всех — жители Талакана (вахтовый поселок в Амурской обл.), Бодайбо (Иркутская обл.), Йошкар-Олы (респ. Марий Эл), Тобольска (Тюменская обл.) и Урая (ХМАО).
Среди городов-миллионников лидерами ранних бронирований билетов и отелей стали жители:
Аналитики сервиса также составили рейтинг городов-миллионников, где жители позже других вспомнили о новогодних путешествиях:
В среднем пользователи Яндекс Путешествий бронируют отели и покупают билеты на новогодние каникулы в этом году на 19 дней раньше, чем в прошлом. Так, в этому году подготовка к поездкам началась за 54 дня до 1 января, а в 2021 году — всего за 35 дней. Специалисты сервиса также отмечают, что у пользователей из 95% исследуемых городов горизонт планирования путешествий увеличился.
Жители ПФО начали планировать новогоднее путешествие за 52 дня до перелета и заселения в отель. В среднем раньше всех в этом году подготовились к январским путешествиям сибиряки (по СФО среднее значение составило 56 дней), а позже всех — жители Северного Кавказа (по СКФО среднее значение составило 48 дней).
По сравнению с предыдущим годом, жители ПФО в этом году начали подготовку к поездке на 20 дней раньше.
Как ранее сообщал сервис, самыми популярными зарубежными направлениями для новогодних путешествий стали Турция, Армения и Казахстан, а наиболее популярные города — Ереван, Стамбул и Дубай. Среди российских городов, как и в 2021 году, лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Без учета стран ближнего зарубежья в топе направлений — Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Сербия и Израиль, а из городов — Стамбул, Дубай, Анталья, Тель-Авив и Белград.