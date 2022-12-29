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Самарцы планируют новогодние поездки за 54 дня

29 декабря 2022 13:07
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самарцы планируют новогодние поездки за 54 дня

Приближаются новогодние каникулы, которые жители России традиционно используют, как долгожданный отпуск. Аналитики Яндекс Путешествий выяснили, что жители Самары в этом году начали готовиться к новогодним поездкам за 54 дня до праздника, что на 16 дней раньше, чем в прошлом году.

По данным за 2022 год, самыми предусмотрительными стали пользователи из Охи (о. Сахалин), Новокузнецка (Кемеровская обл.), Братска (Иркутская обл.), Кемерово (Кемеровская обл.) и Калуги (Калужская обл.). Беспечнее всех — жители Талакана (вахтовый поселок в Амурской обл.), Бодайбо (Иркутская обл.), Йошкар-Олы (респ. Марий Эл), Тобольска (Тюменская обл.) и Урая (ХМАО).

Среди городов-миллионников лидерами ранних бронирований билетов и отелей стали жители:

  • Омска — 61 день (42 дня в 2021 году);
  • Нижнего Новгорода — 58 дней (45 дней в 2021 году);
  • Новосибирска — 56 дней (42 дня в 2021 году);
  • Москвы — 54 дня (35 дней в 2021 году);
  • Самары — 54 дня (38 дней в 2021 году);
  • Челябинска — 54 дней (34 дня в 2021 году).

Аналитики сервиса также составили рейтинг городов-миллионников, где жители позже других вспомнили о новогодних путешествиях:

  • Санкт-Петербург — 53 дня (38 дней в 2021 году);
  • Екатеринбург — 53 дня (37 дней в 2021 году);
  • Казань — 48 дней (31 день в 2021 году);
  • Уфа — 50 дней (33 дня в 2021 году);
  • Волгоград — 52 дня (34 дня в 2021 году).

В среднем пользователи Яндекс Путешествий бронируют отели и покупают билеты на новогодние каникулы в этом году на 19 дней раньше, чем в прошлом. Так, в этому году подготовка к поездкам началась за 54 дня до 1 января, а в 2021 году — всего за 35 дней. Специалисты сервиса также отмечают, что у пользователей из 95% исследуемых городов горизонт планирования путешествий увеличился.

Жители ПФО начали планировать новогоднее путешествие за 52 дня до перелета и заселения в отель. В среднем раньше всех в этом году подготовились к январским путешествиям сибиряки (по СФО среднее значение составило 56 дней), а позже всех — жители Северного Кавказа (по СКФО среднее значение составило 48 дней).

По сравнению с предыдущим годом, жители ПФО в этом году начали подготовку к поездке на 20 дней раньше.

Как ранее сообщал сервис, самыми популярными зарубежными направлениями для новогодних путешествий стали Турция, Армения и Казахстан, а наиболее популярные города — Ереван, Стамбул и Дубай. Среди российских городов, как и в 2021 году, лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Без учета стран ближнего зарубежья в топе направлений — Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Сербия и Израиль, а из городов — Стамбул, Дубай, Анталья, Тель-Авив и Белград.

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