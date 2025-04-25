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Самарцы написали в СОУНБ «Диктант Победы»

25 апреля 2025 16:44
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Проверить свои знания о подвигах героев былых времён и открыть для себя новые страницы истории смогли более 50 самарцев.

25 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке прошла международная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». Проверить свои знания о подвигах героев былых времён и открыть для себя новые страницы истории смогли более 50 самарцев.

В роли ведущего мероприятия выступил актёр и художественный руководитель самарского театра «Город» Борис Трейбич, а провести акцию помогли участники движения «Волонтёры Победы». Участникам диктанта предстояло ответить на 25 вопросов, связанных с ключевыми историческими датами и личностями, а также произведениями литературы, музыки, кино, архитектуры и изобразительного искусства, посвящёнными тем или иным эпизодам тех страшных лет. В этом году СОУНБ приняла нескольких почётных гостей: так, «Диктант Победы» написали заместитель министра культуры Самарской области Владислав Владимирович Лихачёв, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Александрович Покровский и ветеран СВО, руководитель Самарского отделения «Боевого братства» подполковник Владимир Евгеньевич Харьков.

«Диктант Победы» проводится в России и в ряде зарубежных стран с 2019 года, а областная научная библиотека традиционно выступает в качестве одной из ключевых площадок проведения акции в Самаре. Участники теста, набравшие максимальное количество баллов, смогут получить приглашение на Парад Победы в Москве и дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Подробности об этом можно будет узнать на официальном сайте проекта: диктантпобеды.рф.

Напомним, что в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдут и другие тематические мероприятия в преддверии 80-летия празднования Победы, анонсы которых можно будет увидеть в сообществе библиотеки «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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