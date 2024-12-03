Самарцы могут стать участниками театрально-документального проекта «Народная история «Непокоренный Курск»

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Конкурс на создание главной песни для театрально-документального проекта «Народная история «Непокоренный Курск» проводится правительством Курской области и АНО «Центр креативных индустрий «Новый город».

Основные темы, которые заложены в проекте «Народная история «Непокоренный Курск», касаются отражения истории Великой Отечественной войны, Курской битвы, а также событий, связанных со вторжением ВСУ в августе 2024 года на курскую землю; тема мужества и стойкости русского человека в трудные времена; тема любви, которая помогает преодолеть любые трудности. Литературной основой спектакля стал роман Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом» о Курской битве и свидетельства современников о событиях августа 2024 года.

Первыми участниками проекта стали более 250 курян: среди них есть как профессиональные артисты, так и любители. Свое участие в проекте уже подтвердили известные музыканты Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», Сергей Войтенко, певица Юта, руководитель Москонцерта Илья Бачурин, телеведущая Арина Шарапова, актрисы Марина Майко, Анастасия Гундарева, певица и актриса Маша Вебер и другие.

В рамках проекта проводится народный конкурс на создание главной песни. К участию приглашаются как профессиональные композиторы и музыканты, так и любители.

Критерии по финальной форме и содержанию:

песня должна быть оригинальной, допускается, если песня была создана ранее, но не использовалась в других театральных проектах;

длительность композиции – до 4 минут;

текст должен быть на русском языке;

допускаются разные музыкальные стили и жанры, но создатели отдают предпочтения балладе или гимну (из-за соединения эпического, лирического и драматического начал).

Песню и согласие на обработку персональных данных, следует направить до 15 декабря 2024 года на электронную почту: nepokorennyikursk@yandex.ru.

Все работы будут прослушаны совместно с участниками и организаторами проекта. Лучшие разместят в социальных сетях для народного голосования.

Песня-победитель будет использована в документально-театральном проекте «Народная История «Непокоренный Курск», будет создан видеоклип и оказано содействие в продвижении данной композиции на ресурсах главных информационных партнеров проекта.

Все вопросы можно направлять на электронную почту nepokorennyikursk@yandex.ru или по телефону: +7(903)170-11-22.

Фото: Департамент информационной политики Самарской области