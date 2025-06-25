Самарцы могут сдать нормативы ГТО в течение лета

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В ближайшие выходные, 28 и 29 июня, а также по субботам и воскресеньям в течение всего лета в Самаре можно сдать нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Площадка «Выходные с ГТО» расположена у стадиона в парке им. Ю.А.Гагарина и будет работать с 10:00 до 13:00. 6+



Все желающие могут сдать нормативы отдельные виды испытаний комплекса ГТО. В том числе - наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на 30, 60, 100, 1000, 1500, 2000 и 3000 метров, смешанное передвижение на 1000 и 2000 метров, челночный бег 3х10, шестиминутный бег, скандинавская ходьба на 3 км, рывок гири 16 кг, прыжок в длину с места, метание теннисного мяча в цель. Результаты будут занесены в базу ВФСК «ГТО».



Индивидуальные и коллективные заявки с указанием даты рождения, УИН-номера, даты прохождения и видов испытаний принимаются за три дня до даты мероприятия на электронные адреса: olimpdod.adm@mail.ru, sport-chaika@mail.ru, sport6samara@mail.ru, wolf23_nsk@mail.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 994 37 02, 950 56 74, 330 29 54, 247 83 93.



Во время проведения акции будет организована работа методического центра, где можно получить консультации по вопросам выполнения комплекса ГТО.

Фото: администрация Самары