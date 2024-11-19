Самарцы могут принять участие в лектории выставки креативных индустрий

123

В Самаре продолжает работу выставка креативных индустрий. В рамках недели архитектуры, дизайна и промышленного дизайна с 19 по 24 ноября 2024 года в музее имени Алабина (ул. Ленинская, 142) запланирована насыщенная программа.

Архитекторы, историки, дизайнеры, преподаватели ВУЗов, урбанисты подготовили интересные тематические выступления. От истории Самарского модерна до Концепции Архитектурного форума ПФО, от реставрации и приспособления аварийных ОКН и ЦГФО до современных акцентов в интерьерах жилых пространств.

Проблемы и перспективы развития архитектуры, дизайна и промышленного дизайна обсудят в рамках круглого стола. Запланирован к показу и последующему обсуждению фильм «Мануфактура культуры. Как превратить заброшенные заводы в музеи: документальные истории из 5 городов России». С расписанием работы лектория можно ознакомиться здесь.



Принять участие в мероприятиях лектория могут все желающие. Вход свободный.