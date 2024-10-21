Самарцы могут определить победителей международной премии #МыВместе

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До 21 ноября открыто народное голосование за финалистов премии социальных проектов #МыВместе. Среди финалистов — представители НКО и учреждений, компаний и индивидуальных предпринимателей, субъектов, муниципалитетов и моногородов России.

«Премия #МыВместе традиционно вызывает широкий интерес аудитории: в этом году подано свыше 45 000 заявок на конкурс, это рекордный показатель за всё время существования премии, - рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Ассоциации Добро.рф Артем Метелев. - Это объяснимо, ведь даже официальная статистика говорит, что в нашей стране 28% россиян считают себя добровольцами. Премия консолидирует самых активных и мотивированных из них. Прохождение в финал – уже победа, ведь каждый финалист получит возможность пройти годовую образовательную программу в 2025 году и войти в сообщество лучших проектов премии всех сезонов, а также поддержку на федеральном уровне».

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов по итогам народного голосования, получат дополнительные баллы, которые суммируются с оценкой жюри. Тех, кто наберет наибольшее количество голосов по итогам оценки жюри и народного голосования, наградят на Международном форуме гражданского участия #МыВместе в декабре в Москве.

«Каждый житель России может отдать голос за одного номинанта в каждой номинации каждой категории, - говорит член регионального штаба «Народного фронта» Екатерина Гудзима. - Народное голосование — это важный шаг на пути к победе! Давайте вместе поддержим инициативы, которые меняют мир к лучшему!»

Напомним, международная премия #Мывместе — это продолжение одноименной акции взаимопомощи и награда для добровольцев, НКО, бизнеса и органов власти. Премия объединяет самых активных и мотивированных из них.

Проголосовать можно по ссылке https://vk.com/app52202761. Результаты голосования покажут, какие проекты и социальные программы сейчас актуальны и на какие есть запрос в обществе. У каждого жителя России есть возможность помочь реализоваться новым социальным инициативам, проголосовав за одну из них. Благодаря голосованию о лучших проектах и программах узнают во всех регионах нашей страны. Просто проголосовав, каждый из нас может помочь изменить жизнь многих людей к лучшему.

Фото: пресс-служба Ассоциации “Добро.рф”