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Самарцев приглашают в СОУНБ на творческую встречу с поэтом Артемием Ноготковым

9 февраля 2025 19:18
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Специальный гость библиотеки представит самарцам свой литературный сборник «Пазори. Стихотворенія и переводы».

14 февраля в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить творческую встречу с поэтом Артемием Ноготковым. Специальный гость библиотеки представит самарцам свой литературный сборник «Пазори. Стихотворенія и переводы».

Артемий Ильич Ноготков – поэт, филолог и переводчик. Уроженец Самары, недавно он завершил обучение в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королёва, а ныне проживает в Санкт-Петербурге. В его дебютный сборник «Пазори» входит поэма «Искусство Поэзіи» – первая в русской словесности поэтика в стихах, канонически следующая традиции, заложенной Горацием. Кроме того, в книге автора можно найти переводы древнеримских, древнегреческих и немецких классиков (Горация, Вергилия, Иоганна Вольфганга фон Гёте, Генриха Гейне и др.), а также стихотворения собственного сочинения. Особенностью издания является то, что оно напечатано в дореформенной орфографии.

В ходе предстоящей встречи Артемий Ноготков расскажет о своём творчестве, а также поведает о связях между современной русской поэзией и литературой античности. Презентация сборника «Пазори. Стихотворенія и переводы» пройдёт в рамках акции «Читай. Дари. Люби», приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. В этот день Самарская областная универсальная научная библиотека предлагает своим посетителям поделиться книгами и поучаствовать в мастер-классах и других интерактивных мероприятиях. Подробности акции можно узнать в сообществе СОУНБ «ВКонтакте».

14 февраля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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