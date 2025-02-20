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Самарцев приглашают к участию в конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Самарская маслёна» 

20 февраля 2025 19:02
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Работы должны быть не менее 0,5 метра. Допускается использование для изготовления маслёны любых материалов.

Масленичная неделя начнется 24 февраля, и в преддверии праздника проводится городской открытый конкурс-выставка «Самарская маслёна». 

Жители города могут принять участие в творческом конкурсе по изготовлению ростовых кукол маслён – главного символа широкой Масленицы. 

Каждый год лучшие работы выставляются на площади Куйбышева во время празднования Масленицы. Работы должны быть не менее 0,5 метра. Допускается использование для изготовления маслёны любых материалов. Необходимо предусмотреть особенность установки куклы на открытой площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: платформу, крестовину, специальную опору. Работа должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора.  

Жюри определят победителей по трем номинациям: традиционная обрядовая кукла; обрядовая кукла - современный взгляд; эко-кукла – из экологически чистых, природных материалов.

Заявки на конкурс принимаются до 24 февраля на электронный адрес: samara.maslena2025@yandex.ru. Подробнее с правилами участия можно ознакомиться здесь (docs.yandex.ru/docs/view?...). 
Фотографии (не менее трёх) творческих работ предварительно выкладываются на любом из облачных хранилищ (Яндекс.Диск, Mail-облако). В заявке обязательно нужно указать ссылку на фотоработы из «облака».

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

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