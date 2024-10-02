Самарцев приглашают к участию в ежегодной акции Росприроднадзора «Экоёлка»

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В разгар V сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» объявлено о старте традиционной акции «Экоёлка». Ее участники дарят вторую жизнь ненужным вещам и создают новогодние игрушки из использованного пластика. Лучшие декорации украсят главную экоёлку страны. Творческие работы принимаются с 1 октября по 1 декабря 2024 года. 0+

В прошлом году Всероссийская акция собрала свыше 5 тысяч новогодних экологичных игрушек со всей страны. Авторы создавали украшения из старых компакт-дисков, пластиковых бутылок, полиэтилена, одноразовой посуды, сломанных пуговиц и даже мусора, чем показали, что вторичное использование не только снижает вред окружающей среде, но и может дарить радость.

Принять участие в акции «Экоёлка» может любой желающий. Необходимо своими руками изготовить из вторсырья новогодний сувенир и до 1 декабря прислать его на экопочту Премии по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 29, стр. 1, с пометкой «Экоёлка», до востребования. В посылку, помимо экоигрушки, нужно вложить лист, на котором написать печатными буквами фамилию и имя автора, город, контактный телефон и/или адрес электронной почты участника. При желании и игрушку можно подписать, указав имя, фамилию и город проживания автора. Рекомендуется использовать стандартные размеры и позаботиться о сохранности поделки во время ее путешествия в Москву.

«В прошлом году мы получили невероятный отклик со всей России: нас буквально завалили игрушками. Это были потрясающие поделки, созданные с фантазией и душевной теплотой. Я надеюсь, что на этот раз мы увидим воплощение новых идей и задумок, как превратить вредоносный пластик во что-то волшебное. Пусть это станет доброй традицией в преддверии праздников – собраться с детьми, с родителями, пофантазировать и вместе превратить ненужные вещи в экологичные игрушки, – отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. – Оцениваться будет идея, внешний вид и сложность изделия. Но главное, что горы пластика не отправятся на полигон, а дети и взрослые весело и с пользой проведут время вместе, создадут оригинальные украшения своими руками. Творчество, тепло и забота, вложенные в создание этих игрушек, подарят по-настоящему доброе и предновогоднее настроение. А работа над созданием украшений в игровой форме доносит подрастающему поколению важный посыл о бережном отношении к природе, учит заботиться об экологии».

Также Светлана Радионова сообщила, что главную экоёлку по традиции откроют в декабре в Московском зоопарке, на территории которого организуют бесплатный вход для авторов украшений. Дети получат призы и подарки.

Заявки на пятый сезон Премии принимаются по 1 апреля 2025 года на сайте www.экологияделокаждого.рф.

Фото: администрация Самары