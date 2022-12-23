Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация АО ДОМ.РФ

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В четверг, 22 декабря, Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация крупнейшего государственного института развития – ДОМ.РФ – во главе с заместителем генерального директора компании Денисом Филипповым.

Представители Единого института развития в жилищной сфере приняли участие в совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. На встречу были также приглашены главы муниципалитетов – Самары и Тольятти, руководство регионального минстроя, крупнейшие застройщики Самарской области.

Как отметил на совещании Денис Филиппов, ДОМ.РФ совместно с Правительством Самарской области прорабатывает использование механизмов Единого института для развития жилищной сферы и строительной отрасли региона.

ДОМ.РФ, в частности, готов обеспечить дальнейшее финансирование создания в регионе значимых инфраструктурных и социальных объектов, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнёрства и концессий. Институт развития уже участвует в строительстве автомобильной дороги «Обход г. Тольятти» протяжённостью 99,3 км с мостом через Волгу. Часть проекта, бюджет которого оценивается в 146,5 млрд рублей, будет профинансирована за счёт инфраструктурных облигаций и кредита от Банка ДОМ.РФ. Суммарно на эти цели будет направлено 35,5 млрд рублей. Реализация проекта будет способствовать вводу 11,2 млн кв. м жилья в 2024-2028 годах.

«ДОМ.РФ предлагает регионам и Самарской области в частности широкий спектр механизмов и инструментов для развития жилищной сферы и строительного сектора – от градостроительной подготовки участков под застройку и финансирования строительства социально значимых объектов до создания арендных домов различного назначения и запуска эффективных мер господдержки граждан. Цель с субъектами у нас общая – привлекать инвестиции в экономику страны и повышать уровень жизни людей», – отметил заместитель генерального директора госкорпорации Денис Филиппов.

На совещании речь также шла о возможностях по развитию в Самарской области цивилизованного рынка арендного жилья. ДОМ.РФ готов рассмотреть проекты коммерческой и корпоративной аренды (в том числе с вузами), запустить строительство арендных домов в Самаре и Тольятти, а также на площадках, переданных инвесторам под комплексное развитие территорий (КРТ).

Институт развития предложил Правительству региона рассмотреть вопрос о введении льготы по налогу на имущество для владельцев арендных домов, которая действует уже в 18 регионах, а также возможность упрощённой передачи участков застройщикам под реализацию таких проектов.

«Мы не один год находимся в тесном контакте с ДОМ.РФ и высоко ценим наше партнёрство. У нас колоссальные объемы совместной работы не только в области строительства инфраструктуры. Так, проектное финансирование позволяет в этом году перевыполнить план по вводу жилья. Для застройщиков Банк ДОМ.РФ — комфортный кредитор: неслучайно на него приходится более 53% финансирования строительства жильяв регионе. Сегодня мы обсудили новые направления взаимодействия: льготное финансирование строительства соцобъектов и появление в области арендного жилья. Правительство региона готово решить вопрос субсидирования платы за аренду для приоритетных категорий специалистов. Уверен, что все эти планы будут успешно реализованы в сотрудничестве с таким надёжным, стратегически важным партнёром, как ДОМ.РФ», – подчеркнул первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

В части вовлечения в оборот неиспользуемых федеральных земель ДОМ.РФ с 2014 года уже передал субъекту участки общей площадью 158 га под строительство более 750 тыс. кв. м жилья. Также региону планируется предоставить 0,4 га земли со зданием площадью 1322 кв. м для создания детского хосписа. ДОМ.РФ направит данное предложение на рассмотрение правительственной комиссии в начале 2023 года.

Фото: пресс-служба правительства СО