Самарскую область отметили за активную деятельность по созданию промышленных кластеров

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41 управленческая команда защитила проекты в рамках методической программы Минпромторга России «PROКЛАСТЕРЫ» в г. Омске в рамках международного форума «Кооперация без границ». Самарская делегация получила диплом за активную деятельность по созданию промышленных кластеров.

Участниками программы предусмотрено создание 47 промышленных кластеров.

Программа реализована АНО ДПО «Институт экономики знаний» при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Целью программы является формирование профессиональных управленческих команд в регионах по выявлению и анализу кооперационных цепочек с использованием механизма промышленных кластеров.

«За последние 10 лет Россия прошла значительный путь в реализации кластерной политики. Мы наблюдали становление новых центров промышленной активности, развитие кооперационных связей, внедрение инструментов государственной поддержки и появление успешных практик взаимодействия бизнеса, регионов и институтов развития», – подчеркнул директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

«Диплом нашей команды – это признание нашей работы и стимул для дальнейшего развития промышленности Самарской области. Мы продолжим активно работать над созданием и развитием промышленных кластеров, что будет способствовать росту экономики региона и созданию новых рабочих мест», - отметил глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков.

Методическая программа «PROКЛАСТЕРЫ» разработана по поручению заместителя Председателя Правительства – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с целью формирования практических навыков выявления и реализации инвестиционных проектов по импортозамещению промышленной продукции, построения кооперационных цепочек и использования инструментов государственной поддержки промышленных кластеров.

Фото: департамет информационно политики Самарской области