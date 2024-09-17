Самарскую область накрыла 7-балльная магнитная буря

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Она свирепствует на планете уже несколько часов.

Возмущения магнитного поля начались еще вечером в понедельник, 16 сентября. Постепенно нарастая к полуночи, они достигли показателя в семь баллов. С рассветом колебания снизились до шести.

Согласно прогнозу портала Gismeteo, к 10:00 они спадут до пяти, а ближе к вечеру - до четырех баллов. В последующие два дня космическая погода будет пребывать в спокойном состоянии.

Геошторм такой силы вызван произошедшими несколькими днями раннее мощными вспышками на Солнце. Ученые надеялись, что волна энергии может пройти мимо нашей планеты, однако этого не произошло, пишет Сова.