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Самарской области получила почетную награду от организаторов выставки «MITT 2021» в номинации «Яркий дебют»

20 марта 2021 21:17
57
Для Самарской области завершающий день оказался насыщенным.

Самарская область завоевала награду Международной туристической выставки «MITT 2021» в номинации «Яркий дебют».

27-ая Международная туристическая выставка  «MITT 2021» проходила в Москве. За три дня выставку посетило более 10 тысяч человек.
Стенд Самарской области за это время стал активной коммуникативной площадкой для новых деловых знакомств, налаживания взаимовыгодного сотрудничества и всесторонней презентации туристических возможностей различных представителей тур отрасли. Свои ресурсы представляли туроператоры, экскурсионные агентства, средства размещения Самарской области, а также регион презентовали представители городских округов Самара, Тольятти, Жигулевск и Сызрань, областного Туристского информационного центра, заповедника имени И. И. Спрыгина и департамента туризма министерства культуры Самарской области. 

Несмотря на то, что активность к концу выставки обычно идет на спад, для Самарской области завершающий день оказался насыщенным: между министерством культуры Самарской области и областным государственным казённым учреждением «Агентство по туризму Ульяновской области», а также между министерством культуры Самарской области и Государственным автономным учреждением Тюменской области «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» были подписаны соглашения о взаимодействии в сфере туризма, а также уже традиционно для гостей и участников выставки были разыграны подарки от компаний региона.

Работа и энтузиазм команды Самарской области  не осталась не замеченными, и в этом году регион  получил приятную и почетную награду от организаторов выставки в номинации «Яркий дебют», что вдохновляет на еще более продуктивную работу по развитию и продвижению туристических возможностей родного края.

 

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Комментарии

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