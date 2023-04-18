Самарское реготделение «Деловой России» запустило проект по созданию системы сбора ненужных вещей

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Сдай текстиль и сохрани экологию.



Самарское региональное отделение «Деловой России» запустило проект по созданию системы сбора ненужных вещей. Цель проекта – внесение вклада в сохранение экологии и развитие ЕSG-направления. Программа призвана повышать информирование населения о необходимости раздельного сбора отходов, развивать экологическую культуру, увеличивать количество перерабатываемых отходов и снижать нагрузку на мусорные полигоны.



«Данная инициатива позволяет каждому проявить участие в защите экологии, благотворительности, а заодно избавить свои шкафы от ненужных вещей. В современных реалиях подобные проекты не только помогают вовлечь людей в благотворительность, но и формируют экологическую культуру. Популяризация раздельного сбора мусора и повторного использования текстиля среди населения растет с каждым годом. Поэтому основная задача заключается в том, чтобы проинформировать население о состоянии окружающей среды и рассказать о способах уменьшения негативного на нее влияния путем сдачи в переработку или в повторное использование текстиля», – подчеркнул Председатель Самарского реготделения «Деловой России» Дмитрий Хилов.



«Чтобы стать партнером проекта, предпринимателям нужно разместить на территории своих предприятий контейнеры для сбора одежды от населения. Это бесплатно, достаточно сообщить нам о своем намерении», – сказал председатель комитета по экологии и природопользованию Самарского реготделения «Деловой России» Олег Минатдинов.



Инфраструктура по сбору ненужной одежды должна быть удобной. Поэтому к проекту присоединилась сеть фитнес-клубов «Физкультура», куда входит пять спортивных клубов, в которых уже появились ребоксы для сбора. Гости фитнес-центров этой сети смогут при посещении спортзала дать новую жизнь ненужным вещам.



«Мы заинтересованы, чтобы данная инициатива получила большой отклик у бизнеса и населения, чтобы контейнерная инфраструктура развивалась. Мы как координаторы проекта в регионе готовы включаться в работу с каждым желающим, консультировать, помогать», – отметил Олег Минатдинов.